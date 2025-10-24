Jövő március végétől légi járat indul a pozsonyi repülőtérről Pisába

Pisa már a harmadik új úti cél, ahová a 2026-os nyári menetrend szerint járatok indulnak a pozsonyi repülőtérről. A március 29-től induló további járatok között szerepel a bosznia-hercegovinai Tuzla, és a lengyel főváros, Varsó is. Ezekre a repülőterekre a Wizz Air magyar légitársaság indít gépeket.

Demovičová tájékoztatása szerint már megvásárolhatók a jegyek az összes új járatra a légitársaságok weboldalán, a mobilalkalmazásokon, a jegyértékesítőknél, vagy a repülőtér weboldalán, a www.bts.aero oldalon.