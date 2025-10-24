Régió

Jövő március végétől légi járat indul a pozsonyi repülőtérről Pisába

pozsonyi repülőtér
Somogyi Tibor felvétele
tasr
TASR

Légi járat indul a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtérről az olaszországi Pisába. A Ryanair légitársaság rendszeres járatai 2026. március 30-tól szerepelnek a nyári menetrendben, hetente kétszer, csütörtökön és hétfőn indulnak a gépek – tájékoztatott Veronika Demovičová, a repülőtér szóvivője.

Pisa már a harmadik új úti cél, ahová a 2026-os nyári menetrend szerint járatok indulnak a pozsonyi repülőtérről. A március 29-től induló további járatok között szerepel a bosznia-hercegovinai Tuzla, és a lengyel főváros, Varsó is. Ezekre a repülőterekre a Wizz Air magyar légitársaság indít gépeket.

Demovičová tájékoztatása szerint már megvásárolhatók a jegyek az összes új járatra a légitársaságok weboldalán, a mobilalkalmazásokon, a jegyértékesítőknél, vagy a repülőtér weboldalán, a www.bts.aero oldalon.

PISA
Olaszország
Pozsony
repülőtér
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?