Jogosítvány nélkül, lopott furgonnal bukott le egy férfi Nyitrán

Rendőrségi felvétel
Trükközött a rendszámtáblákkal, de így is lebukott.

A rendőrök egy lopott Iveco Daily furgont állítottak meg Nyitrán, a Cintorínska utcában, miután a sofőr bizonytalan vezetésével magára vonta a járőrök figyelmét. A 44 éves férfi nehezen tartotta a sávját, ezért igazoltatták.

A férfi azt állította, jogosítványát otthon felejtette, a jármű papírjai pedig annál az ismeretlennél vannak, akitől elmondása szerint aznap vásárolta a furgont. Az ellenőrzés során kiderült, hogy vezetői engedélyét korábban bevonták.

A rendszámtáblák is gyanút keltettek: bár az első két betű megegyezett, az egyik egy Peugeot Boxerhez, a másik pedig egy Škoda Rapidhoz tartozott. Mindkét autót körözték. Az alvázszám alapján végül az is bebizonyosodott, hogy maga az Iveco is lopott.

A sofőrt és 50 éves utasát a rendőrök őrizetbe vették. Ellenük lopás és jogosulatlan járműhasználat miatt indult büntetőeljárás.

lopás
rendőrség
