Jénei baleset: anya és két fia életüket vesztették

Amint arról korábban beszámoltunk, hétfő este tragédia történt a Jéne (Rimaszombati járás) közelében – a baleset három ember életét követelte. A helyszínen életét vesztette a huszonkét éves Jennifer és egyéves kisfia, Kristián. Néhány órával később a kórházban meghalt a mindössze 6 napos Jaman is. További három gyerek és a sofőr, Ladislav (21) megsérült.

Ilyen tragédiára nem emlékeznek a közép-szlovákiai kis faluban. Jennifer hétfőn, nem sokkal este hat óra előtt indult el öt gyermekével – Róberttel (6), Alival (4), Júliával (3), Kristiánnal (1) és Jamannal, a mindössze hatnapos babával – nővéréhez, a 16 kilométerre fekvő Bellénybe (Belín). Az autót a sógora, Laco vezette. Jennifer a legkisebbekkel hátul ült: ölében tartotta Kristiánt, mellette a hordozóban Jamant. „Jennifer a nővérének akarta elvinni az orvostól kapott receptet. Alig indultak el otthonról, amikor a baleset történt. Nem tudjuk megérteni, hogyan történhetett. Ladislav jó sofőr volt” – mondta sírva Jennifer nagynénje, Veronika.

Tragédiák sora

Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő közölte, hogy Jéne (Janice) és Rimaszécs (Rimavská Seč) között eddig ismeretlen okból lesodródott az útról egy személyautó, és az árokba hajtott.

„A járműben hét ember utazott – a sofőr és hat utas. Ketten, sajnos, a helyszínen életüket vesztették: egy 22 éves nő és egy alig egyéves kisfiú”

– tájékoztatott közvetlenül a baleset után a szóvivő, hozzátéve, hogy a sofőr alkoholszondája negatív volt. A helyszínre azonnal riasztották az összes mentőegységet.

Helikoptert is küldtek, amely a besztercebányai kórházba szállította a 6 napos Jamant és testvérét, a súlyosan megsérült 4 éves Alit. Néhány órával később szomorú hír érkezett a kórházból: „Minden igyekezetünk ellenére a fiatalabb gyermeket nem tudtuk megmenteni. Az idősebb testvér még az éjszaka műtéten esett át, állapota stabilizálódott, eszméleténél van” – mondta a gyermekkórház szóvivője, Alena Šperková.

A 3 éves Júliát a rimaszombati kórházba vitték, míg bátyját, a 6 éves Róbertet Kassára szállították. Információk szerint kiszakadt a vastagbele, ezért azonnali műtétre volt szükség. A sofőrt, Ladislavot a losonci kórházba vitték.

Róbert elveszítette feleségét és két gyermekét

Hatalmas gyász sújtja a fiatal Jennifer családját. A legnehezebben férje, Róbert viseli a tragédiát, aki szeretett feleségét és két kisfiát, Jamant és Kristiánt veszítette el. „A legkisebb kisfiú csak vasárnap jött haza a kórházból, és most már nincs köztünk” – mondta sírva gyermekek nagynénje, Veronika.

Ilyen borzalmat a Martinovics Márta, falu polgármestere soha nem élt még át. A polgármester hangsúlyozta, minden lehetséges módon próbál segíteni a gyászoló családnak.

„Ilyen még nálunk sosem történt. Ezúton is őszinte részvétemet fejezem ki. Tisztességes család voltak. Szörnyű tragédia”

– mondta a polgármester, hozzátéve, hogy Ladislav mindössze két hónapja kapta meg a jogosítványát. „Lehet, hogy túl gyorsan hajtott, másképp nem tudjuk megmagyarázni” – tette hozzá.

A rendőrség halálokozás vétsége miatt indított eljárást az ügyben, a baleset körülményeit és pontos okát továbbra is vizsgálják.

(čas, markíza)