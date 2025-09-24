Jelenleg tizenkét sárgaságos beteget kezelnek a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban. A múlt héthez képest csökkent a fertőzöttek száma – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.
Jelenleg tizenkét sárgaságos beteget kezelnek a kassai Pasteur kórházban
A vírusos hepatitis A-ban szenvedő betegeket a fertőző betegségek klinikáján ápolják. Mindannyian Kassán, vagy a Rozsnyói járásban élnek. „Egyik beteg állapota sem súlyos” – közölte a szóvivő.
A hepatitisz A fertőző betegség, vírusos májgyulladást okoz. A vírus általában közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség lappangási ideje 15-50 nap. Influenzaszerű tünetekkel, gyomor-és bélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi és ízületi fájdalommal, rossz közérzettel, lázzal jár, a beteg vizelete sötétre színeződik. A legtöbb betegnél néhány napon belül kialakul a sárgaság.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.