Jelenleg hat sárgaságos beteget kezelnek a kassai kórházban

A vírusos hepatitis A-ban szenvedő betegeket a fertőző betegségek klinikáján ápolják. Mindannyian Kassán, vagy a Rozsnyói járásban élnek. „Egyik beteg állapota sem súlyos” – közölte Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

A kassai gyermekkórházban jelenleg nem fekszik sárgaságos beteg – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Baníková, a kórház szóvivője.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal honlapján közzétett információk szerint a múlt hónapban 36 sárgaságos esetet regisztráltak a Rozsnyói járásban, a Kassai járásban 23-at, a Nagymihályi járásban 12, az Iglói (Spišská Nová Ves) járásban 8, a Kassa-vidéki járásban 4 fertőzöttet regisztráltak.

A hepatitisz A fertőző betegség, vírusos májgyulladást okoz. A vírus általában közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség lappangási ideje 15-50 nap. Influenzaszerű tünetekkel, gyomor-és bélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi és ízületi fájdalommal, rossz közérzettel, lázzal jár, a beteg vizelete sötétre színeződik. A legtöbb betegnél néhány napon belül kialakul a sárgaság.