Heves zivatarokkal érkezik a lehűlés.
Jégeső is eshet egyes járásokban – itt csapnak le a viharok (TÉRKÉP)
A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú, citromsárga riadót fújt a nyugati országrészben kialakuló viharok miatt.
A figyelmeztetés péntek délután 6 órakor lépett életbe, és egészen szombat délelőttig érvényes.
A riasztás Pozsony és Nagyszombat megye teljes területére, Trencsén megye nagy részére és a Nagytapolcsányi járásra terjed ki.
A viharokat heves esőzés, 65-85 kilométeres erősségű szél és jégeső kísérheti – figyelmeztet honlapján az SHMÚ.
