Izzadságban úszik az állatkert is

Pozsony | A fővárosi állatkert lakóit is megviseli a kánikula, a gondozók a sok friss vízen kívül fagyasztott gyümölcsöt is adnak az állatoknak.

Az elmúlt napokban több intézkedést is bevezettek, amelyekkel próbálják elviselhetőbbé tenni a hőséget az állatok számára. A kifutókban gondoskodnak a hűvösebb levegőről és több folyadékot adnak az állatoknak – tájékoztatnak a főváros a honlapján. Az állatok is kiszáradhatnak a kánikulában, ezért a hűsölésre alkalmas kifutóban elbújhatnak az égető napsugarak elől. A medvék, a nagymacskák, a hóbaglyok és a törpe vízilovak medencében is lehűthetik magukat. A többi kifutóban dagonyázásra alkalmas területet alakítottak ki. Így hűthetik le magukat például az orrszarvúak, a vaddisznók és a bölények. „A sár védi az állatok bőrét a naptól és az élősködőktől” – olvasható a közleményben. Van olyan kifutó is, ahol a magas fűben találnak menedéket az állatok a hőség elől. Nemcsak elegendő mennyiségű vízzel, hanem sok zöldséggel és gyümölccsel is gondoskodnak a megfelelő folyadékpótlásáról. A csimpánzok néha hűtött dinnyét kapnak, az extrém hőségben a barnamedve is jeges finomságokat kap. „Ezekben a napokban az állatok napfelkelte előtt, valamint napnyugta után aktívabbak, mint nappal, amikor inkább hűsölnek” – írta a magisztrátus. A trópusi állatfajok alkalmazkodnak a magas hőmérséklethez, de a közlemény szerint a hidegebb égövben őshonos fajok is fokozatosan megbarátkoznak a nyári meleggel.

Az állatkertbe látogató vendégek a játszótérnél felállított párakapunál hűsíthetik magukat.