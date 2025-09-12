Itt élnek a legjobban az országban – tízes lista a legélhetőbb településekről

Szlovákia ugyan ritkán kerül fel a nemzetközi életminőségi ranglistákra, mégis akadnak olyan települések és városrészek, ahol kifejezetten jó élni. A TREND magazin a Nemzeti Számvevőszék adatai alapján készítette el friss listáját, amely a lakosság gazdasági aktivitását, az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést, a biztonságot és más tényezőket vizsgálva állította sorrendbe a legjobb helyeket.