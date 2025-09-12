Régió

Itt élnek a legjobban az országban – tízes lista a legélhetőbb településekről

Szlovákia ugyan ritkán kerül fel a nemzetközi életminőségi ranglistákra, mégis akadnak olyan települések és városrészek, ahol kifejezetten jó élni. A TREND magazin a Nemzeti Számvevőszék adatai alapján készítette el friss listáját, amely a lakosság gazdasági aktivitását, az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést, a biztonságot és más tényezőket vizsgálva állította sorrendbe a legjobb helyeket.

10. Pozsony – Pozsonyhidegkút (Dúbravka) (2 458 pont) A főváros egyik legsűrűbben lakott kerülete, több mint 35 ezer ember otthona. Bár saját kórháza nincs, a Bory egészségügyi központ a közelben található. A munkanélküliség alacsony, de a helyiek politikai aktivitása meglehetősen gyenge: az önkormányzati választásokon a legalacsonyabb volt a részvétel a top 10-ben.
9. Kasza (Košeca) (2 460 pont): Alig háromezer lakosával a kis falu az egyik legjobb mutatókkal bír: mindössze 2 százalékos a munkanélküliség, és a közeli kórház három kilométerre található. Idősek otthona és könyvtár is működik itt, de a csatornázás csak a lakosság négyötödét éri el.
8. Kisida (Malá Ida) (2 473 pont): A Kassa-környéki település népessége 2011 óta 41 százalékkal nőtt. Sokan költöznek ide, mert a nagyváros mindössze 15 percre van autóval. Bár a közelben hulladéklerakó működik, ez nem riasztja el az új lakókat. A közlekedési szegénység azonban közepes kockázatot jelent.
7. Rás (Hrašovík) (2 491 pont): Mindössze négyszáz lakossal bír, de rendkívül alacsony a bűnözés, tavaly ezer főre vetítve mindössze három esetet jegyeztek fel. Óvoda és iskola ugyan nincs, de könyvtár igen. A közlekedési lehetőségek viszont gyengék, ez a legnagyobb kockázati tényező.
