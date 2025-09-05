Kora reggel látták meg a partról.
Ismeretlen férfi holtteste lebegett a Duna felszínén
Egy ismeretlen férfi holtteste úszott a Duna felszínén Pozsonyban, a Dvořák rakpart mellett – tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség.
„A mai napon, röviddel 7.00 előtt a 158-as segélyhívó diszpécserén keresztül bejelentést kaptunk arról, hogy a Dunában egy halott férfi lebeg”
– áll a bejegyzésben.
A helyszínre riasztott rendőrök megerősítették a bejelentés hitelességét. „A férfi személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, kollégáink igazságügyi orvosszakértőt hívtak segítségül” – tette hozzá a rendőrség.
Az ügyben nyomozás indult, további részleteket később közölnek a nyilvánossággal.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.