Ismeretlen férfi holtteste lebegett a Duna felszínén

Pozsony Duna
TASR/AP-felvétel
Kora reggel látták meg a partról.

Egy ismeretlen férfi holtteste úszott a Duna felszínén Pozsonyban, a Dvořák rakpart mellett – tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség.

„A mai napon, röviddel 7.00 előtt a 158-as segélyhívó diszpécserén keresztül bejelentést kaptunk arról, hogy a Dunában egy halott férfi lebeg”

– áll a bejegyzésben.

A helyszínre riasztott rendőrök megerősítették a bejelentés hitelességét. „A férfi személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, kollégáink igazságügyi orvosszakértőt hívtak segítségül” – tette hozzá a rendőrség.

Az ügyben nyomozás indult, további részleteket később közölnek a nyilvánossággal.

