Iskolatáskákat gyűjtenek a rászoruló gyerekeknek

Léva/Vágsellye | Használt, de jó állapotban lévő iskolatáskákat, tanszereket, kisiskolás lányok és fiúk számára ruhát és lábbelit gyűjtenek Léván aszociális terempunkások. A nyári gyűjtés szervezői szeretnének segíteni ahátrányos helyzetű családoknak, hogy ne traumaként éljék meg az iskolakezdést.

Léva önkormányzata ezzel a gyűjtéssel csatlakozott azokhoz a városokhoz, amelyek év közben is támogatják a rossz anyagi helyzetben lévő családokat, illetve a gyermekeiket egyedül nevelő szülőket. Elsősorban iskolatáskákra, tolltartókra, írószerekre, füzetekre és könyvborítókra van szükségük, de szívesen fogadnak higiéniai eszközöket, melyeket év elején kell az iskolába vinniük a gyerekeknek, törülközőt, szappant, műanyag poharat, papírzsebkendőt. A segíteni szándékozók adományaikat leadhatják a nyári hónapokban és szeptemberben naponta 9 és 14 óra között a Mező utca 6-os szám alatt, az egykori szolgáltatások háza épületének első emeleti termében. Aki szeretne kapcsolatba lépni a gyűjtés szervezőivel, hívja a 0911/114 109-es telefonszámot. A Léva honlapján is közzétett gyűjtési akció szervezője Jana Kušnieriková és Lucia Klinčoková szociális terepmunkás. Hasonló gyűjtést szerveznek a nyár folyamán Kassán, Pöstyénben és Breznóbányán. Vágsellyén a hátrányos helyzetű gyerekek családját segítő Minibodka Polgári Társulás központjába várják az adományokat még az iskolakezdés előtt. A szervezet tagjai idén is nyári tábort szerveztek azoknak a gyerekeknek, akiknek esélyük sincs elutazni valahová a szüleikkel. A tábor működéséhez szükséges rajzeszközöket, játékokat pályázati pénzből és a lakosok adományaiból vásárolták.

A Minibodka központja a híd mellett található a Vágvecse városrész végén, az egykori kertvendéglő helyén.