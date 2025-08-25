Érsekújvárban, Párkányban és Léván ingyen, a helyközi járatokon kedvezményesen utazhatnak a tanulók, de csak utaskártyával!

Utaskártyával az iskolába járók tíz százalékos kedvezménnyel közlekedhetnek, amennyiben felmutatják érvényes igazolványukat. A kártyás fizetés felgyorsítja a buszra szállásukat.

Zemes Szilveszter, az ARRIVA társaság érsekújvári és nyitrai vezérigazgatója a kedvezményes utazással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy Nyitra megyében az iskolai tanév alatt naponta nagyon sok tanuló, diák és alkalmazott utazik a helyközi autóbusz-járatokon. A chipkártya egyszerűbbé és komfortosabbá teszi számukra a közlekedést.

Az ARRIVA ügyfélközpontjaiban megvárásra kiállítják az utaskártyát, amennyiben kitöltik a központban is elérhető kérvényt, amely letölthető az autóbusz-társaság honlapjáról. Az utaskártya ára 10 euró, ami tartalmazza a 4 eurós chipkártyát és a 6 euró kezelési költséget. A kártya megrendelhető 8 euróért a követező címen: www.ubian.sk. Itt fel is tölthető és ellenőrizhető a fennmaradó összeg.

A mobiltelefonos virtuális közlekedési kártyát ajánlja az utasok figyelmébe az ARRIVA társaság, ami hasonlóan működik, mint a klasszikus kártya és ugyanúgy feltölthető. Az Android rendszerrel működő telefonok tulajdonosai, kezdve az 5.1 verziótól, az NFC támogatásával az Ubian és Google Pay applikációk segítségével telepíthetik. Alkalmazásához nincs szükség internetes összeköttetésre.

Az egy évre szóló virtuális utaskártya 3,99 euróba kerül, annak meghosszabbítása további 3,69 euróba a következő évre. Feltétel, hogy csak a 16 évnél idősebb felhasználók vehetik igénybe ezt a fizetési módot.

Érsekújvárban az ARRIVA társaság ügyfélfogadó központja hétfőtől péntekig 7 órától 15 óráig fogadja az ügyfeleket, kivéve a szerdát: a hosszú napon 17 óráig várják az utasokat.