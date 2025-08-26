Ipolyság: az összevont középiskola éppen a legnagyobb vonzerejét veszthette el, csökkenhet a diáklétszám

Leállították a vállalkozói tevékenységeket

A múlt heti megyei képviselő-testületi ülésen egy sor iskolaügyi kérdésben is döntést hoztak a képviselők. Ezek egy része az új, szeptembertől mintegy 240 diákkal működő ipolysági összevont középiskolára vonatkozott, amely továbbra is Nyitra megyéhez tartozik.

Egyrészt hivatalosan is megszűnt a szakközépiskolai étkezde. Az összevont iskola alapítólevele körül azonban kialakult némi vita. Zachar megyei képviselői minőségében kifogásolta, hogy a megye nem engedélyezte a vállalkozói tevékenység folytatását. A szakközépiskolában eddig például autósiskola is működött. Félelmeinek hangot adva elmondta, hogy a vállalkozások korlátozása negatív hatással lehet majd a diáklétszámra.

Branislav Becík (Hlas) megyeelnök felkérésére Kürti József, a megyei oktatási főosztály vezetője Zacharnak kifejtette:

miután a főellenőr áttekintette a középiskolák működését, hiányosságokat talált. Például nincs az autósiskolának megfelelő szakja az intézménynek, így ennek hiányában egyelőre nem engedélyezik a vállalkozói tevékenység folytatását.

Más a helyzet a hegesztéssel, ilyen szak ugyanis van. Kürti hozzátette: örülne, ha a felálló új iskolatanács és igazgató bemutatnák a főosztály ülésén a vállalkozói tervüket, amely összhangban lesz a törvénnyel is. Ha ez teljesül, a tevékenységek a testületi jóváhagyás után belekerülhetnek az alapítólevélbe.

„ Szerencsés együttállás “ lehetne

Lapunk külön megkereste Zachar Pált, aki egyébként végül nem szavazta meg az alapítólevelet. Megismételte azt az ülésen is előadott érvét, hogy a főellenőr bárhol találhat hasonló hiányosságokat. Hozzáfűzte: Nagytapolcsányban is összevontak két megyei fenntartású intézményt, ám azoknál nem függesztették fel az eddigi vállalkozásaikat. Feltette a kérdést:

Miért szükséges egy vállalkozói terv bemutatása Ipolyságon? És ezt miért nem kérjük ezt akkor számon a nagytapolcsányi iskolától?

A polgármester beszélt arról is, hogy a gimnázium diákjai önálló céget (egy kft-t) működtettek, ahol kipróbálhatták, mi mindennel jár egy vállalkozás irányítása. „Tehát ez egy olyan szerencsés együttállás lett volna, ahol a szakközépiskola és a gimnázium is már régóta folytattak vállalkozói tevékenységet“ – állapította meg.

Zachar szerint az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy az iskolák efféle kínálata óriási vonzerőt jelentett a diákok számára.

A szakközepes diákok túlnyomó többsége például az iskoláján belül szerzett vezetői jogosítványt. Fontos tapasztalat volt a szakoktatók megtartása is, akiket a vállalkozói tevékenység jobban az iskolához kötött, s így anyagilag kevésbé kényszerültek arra, hogy a piacon keressék a megélhetési lehetőségeket.

Az összevont középiskolának jelenleg nincs állandó vezetője, ám azt hamarosan megválasztják öt évre. Miután feláll az iskolatanács is, kiderülhet, hogy az új vezetés hogyan képzeli el a vállalkozói tevékenység további végzését. A kidolgozott tervre pedig majd a megyének kell rábólintania.

Egy épületben lesz az elméleti képzés

Noha eredetileg a megye úgy számolt, hogy szeptembertől mindkét középiskola marad az eddigi épületében, az oktatási főosztály nemrég előrehozta a költözés dátumát. Ennek értelmében a szakközépiskola épületében csak a gyakorlati képzés folyik majd, míg a diákoknak át kell költözniük a gimnázium Ifjúság utcai épületébe.

A polgármester ezt egyébként „elhibázott döntésnek” tartja, mivel a szakközépiskola épülete sokkal alkalmasabb lett volna arra, hogy ott folytatódjon az elméleti oktatás. Így ősztől a 180 szakközepes diáknak a 66-os elsőrendű főutat átszelve kell ingázniuk a két épület között.

Zacharnál rákérdeztünk arra is, hogy miként látja a magyar tannyelvű oktatás jövőjét az új összevont iskolában.

„Nincs okom kételkedni abban, hogy hosszú távon fennmarad. A szakközépiskola eddig is kétnyelvű volt magyar és szlovák osztályokkal. A feltételek vagy a körülmények adottak ahhoz, hogy ez ugyanígy folytatódjon tovább”

– válaszolta.