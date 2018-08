Ingyenes buszozás a párkányi diákoknak

Párkány | Szeptembertől 7 és 8 óra között a helyi járatokon ingyen buszozhatnak a párkányi diákok. A rendszer más városokban is működik.

A projekt célja a közúti forgalom csökkentése, a szülők tehermentesítése és az, hogy egyszerűbbé tegye az iskolába jutást. Érsekújvárban öt éve, Léván és Párkányban tavaly szeptemberben vezették be a rendszert.

Az ingyenes buszozáshoz mindössze egy diákigazolványra van szükség, amit a városi hivatal közszolgáltatási, környezetvédelmi és szállítási irodájában lehet kiváltani. Ezt az igazolványt minden felszálláskor fel kell mutatni. Az ingyenes buszozással kapcsolatos felhívás már megjelent a város honlapján, ahonnan az igénylőlap is letölthető. A szolgáltatást azok az alapiskolás tanulók is kérhetik, akiknek nincs állandó párkányi lakhelyük. Tavaly a legtöbb igénylés az iskoláktól távol eső utcákból: a Vasúti sorról, a Janko Kráľ, a Jesensky, a Comenius és a Bél Mátyás utcából érkezett. A diákigazolványt a tanév alatt is ki lehet váltani.

A szolgáltató az Arriva vállalat, amellyel Párkány 2012-ben tízéves együttműködési szerződést írt alá. Az alapiskolás tanulók ingyenes buszozását a város saját költségvetéséből fedezi.