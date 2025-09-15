Ilyen időnk lesz a hosszú hétvége utolsó napján

Hétfőn országszerte szinte mindenütt szikrázó napsütés várható, amit csak a helyenként kialakuló fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg.

Alapvetően száraz időre számíthatunk, jelentős mennyiségű csapadék sehol sem fog esni. A déli-délnyugati légmozgás napközben megélénkülhet, néhol erősebb széllökések is előfordulhatnak.

Délelőtt 9 és 12, délután 17 és 25 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk.

(shmú)