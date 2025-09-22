II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 320-ik évfordulóját ünnepelték Kassán

Háromszáz éves történelem

1705. szeptember 12-én II. Rákóczi Ferenc nyitotta meg a szécsényi országgyűlést, amelyen a fő- és köznemesek, egyházi és világi vezetők, a 25 vármegye képviselői, valamint számos város küldöttei vettek részt. A kurucok célja ekkor az volt, hogy megteremtsék a Habsburgok elleni küzdelemben álló magyar állam alapjait. A magyarországi szövetkezett rendek szeptember 17-én választották meg II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé, az ünnepélyes beiktatása pedig szeptember 20-án történt – éppen ezen a napon emlékeztek rá Kassán is.

Az esemény során felidézték a több napon át tartó vitákat, II. Rákóczi eskütételét és a püspöki áldást, így a látogatók élő képet kaptak a történelmi eseményekről.

A gyerekeknek kreatív műhelyeket kínáltak, ahol egyebek mellett homokvárat építhettek Rákóczi kastélyának mintájára, vagy arcfestésen vehettek részt, de nem hiányzott a történelmi fotósarok sem, ahol az esemény emlékét is megörökíthették. A kreatív programokon túl a látványosságokat vívó- és sólyombemutatók, magyarországi és kassai múzeumok prezentációi, valamint esti zenei program színesítette, amely az úgynevezett Rákóczi-tüzekkel zárult.