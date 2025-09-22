A felvonuláson lovasok is részt vettek, a Fő utcán is átvonultak (A Kelet-szlovákiai Múzeum felvételei)
II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 320-ik évfordulóját ünnepelték Kassán
A Kelet-szlovákiai Múzeum az elmúlt hétvégén mutatta be Kassán II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának mozzanatait. A Rákóczi Főherceg névre keresztelt fesztivál interaktív és játékos módon mutatta be az érdeklődőknek a jelentős magyar vezető személyiségét és életének legmeghatározóbb pillanatait.
A rendezvény egy felvonulással indult, amelyen részt vettek a múzeum munkatársai, magyar vendégek és színészek, akik II. Rákóczi Ferencet és feleségét alakították. A menet a városban élőket és a turistákat egyaránt arra ösztönözte, hogy bekapcsolódjanak a programba, és együtt idézzék fel a történelmi esemény jelentőségét.
„A díszes felvonulással és az 1705-ben összehívott szécsényi országgyűlés eseményeit elevenítettük fel. A rendezvény egy szlovák-magyar Interreg pályázatból valósult meg, így az eseményen Szécsény város is képviseltette magát. A Rodostói ház udvarán, amely annak a Márvány-tenger parti háznak a mása, amelyben a fejedelem száműzetési éveiben élt, színes program várta az érdeklődőket. Az ünnepség miatt egy különjárat is érkezett Budapestről Kassára, és a Szlovák Turisztikai Külképviselet révén is jöttek érdeklődők, hogy részt vegyenek II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának évfordulóján” –
tájékoztatott a nap során Katarína Ščerbanovská múzeumpedagógus, a Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársa.
Háromszáz éves történelem
1705. szeptember 12-én II. Rákóczi Ferenc nyitotta meg a szécsényi országgyűlést, amelyen a fő- és köznemesek, egyházi és világi vezetők, a 25 vármegye képviselői, valamint számos város küldöttei vettek részt. A kurucok célja ekkor az volt, hogy megteremtsék a Habsburgok elleni küzdelemben álló magyar állam alapjait. A magyarországi szövetkezett rendek szeptember 17-én választották meg II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé, az ünnepélyes beiktatása pedig szeptember 20-án történt – éppen ezen a napon emlékeztek rá Kassán is.
Az esemény során felidézték a több napon át tartó vitákat, II. Rákóczi eskütételét és a püspöki áldást, így a látogatók élő képet kaptak a történelmi eseményekről.
A gyerekeknek kreatív műhelyeket kínáltak, ahol egyebek mellett homokvárat építhettek Rákóczi kastélyának mintájára, vagy arcfestésen vehettek részt, de nem hiányzott a történelmi fotósarok sem, ahol az esemény emlékét is megörökíthették. A kreatív programokon túl a látványosságokat vívó- és sólyombemutatók, magyarországi és kassai múzeumok prezentációi, valamint esti zenei program színesítette, amely az úgynevezett Rákóczi-tüzekkel zárult.
Kassai kötődés
Rákóczi szorosan kapcsolódik Kassához: a városban található Szent Erzsébet-székesegyház kriptájában helyezték el földi maradványait örök nyugalomra, a Kelet-szlovákiai Múzeumban pedig a Rodostó című kiállítás mutatja be a Törökországban történt száműzetésének éveit. Éppen ezért Kassát gyakran keresik fel a magyar turisták, akik máig nagy érdeklődéssel kutatják a fejedelem személyéhez fűződő helyi látnivalókat.
„Célunk, hogy a történelmet hozzáférhető és játékos módon mutassuk be, hogy ne csak a diákok, hanem a nagyközönség is megismerhesse”
– tették hozzá a szervezők.
