Idén 43 millió eurót költene Kassa Megye Önkormányzata a hidak és az utak felújítására

Kassa | Az elmúlt hét hónapban összesen 30 kilométernyi utat javított meg a megyei önkormányzat útkarbantartó vállalata, öt kilométerrel többet, többet, mint tavaly. Egy új módszernek köszönhetően a rekonstrukció költségét is közel felére csökkentették, ennek köszönhetően még több út és híd felújítását tervezik.

A Kassa Megyei Önkormányzat tulajdonában 1957 kilométernyi másod- és harmadrendű út, és összesen 658 híd és átjáró objektum van. Felújításukra idén összesen 43 millió eurót költ a megye. Mivel a felújítandó hidak és utak túlnyomó része forgalmas szakaszokon van, a felújítás zömét a nyári hónapokban végzik. „Közel hatvan kilométernyi másod- és harmadrendű út katasztrofális állapotban van. Elsősorban azokra a szakaszokra összpontosítunk, amelyekre a legtöbb panasz érkezik a lakosoktól” – közölte lapunkkal Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke. Hozzátette, a nyári szünidő kezdete előtt több mint 497 ezer eurót költöttek a harmadrendű utak felújítására, elsősorban a Rozsnyói, a Gölnicbányai és a Kassa-vidáki járásban. „Hiányoztak az útpadkák, a legtöbb út tele volt kátyúval, az útburkolat javításával párhuzamban pedig két település határában a támaszfalakat is megerősítettük” – magyarázta a megyeelnök. Anna Činčárová megyei szóvivő lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatából kiderült, a nyári szünidő kezdetével a hidak felújítását is megkezdték. Jelenleg a Péder és a Tőkterebesi járásbeli Zétény határában található hidakon dolgoznak a munkások. „Mindkét híd nagyon rossz állapotban volt már” – mondta a szóvivő. Hozzátette, a megyei önkormányzat augusztus 27-i ülésén a képviselők egyebek között a 2018-as évre szóló költségvetés módosításáról is döntenek, melybe az Iglóhoz közeli Létánfalva (Letanovce) teljes úthálózatának közel 1,1 millió eurós felújítása is beletartozik.

Arról, hogy pontosan hogyan sikerült a megyének negyven százalékkal csökkentenie az útburkolat javításával járó költségeket, Činčarová azt mondta: „Az utakat idáig úgynevezett aszfaltbetonnal javították. Idén már egyre több helyen alkalmazzuk a hideg aszfaltozást és a penetrációs makadámozást. A hideg aszfaltozás valójában annyit jelent, hogy a sérült felületet emulziós réteggel kenjük be, majd vékony kavicsréteggel lezárjuk. A teljes folyamat az időjárástól függően egytől három hétig tart. Az apró kavicsok idővel az emulzióba tapadnak, a meg nem tapadt réteget pedig később lesöprik a munkások. Az ilyen módszerrel felújított utakat ideiglenes jelzőtáblákkal jelöljük meg, ugyanis a meg nem tapadt kavicsdarabok felpattanhatnak és kárt tehetnek a gépjárművekben” – magyarázta Činčárová, és hozzátette, hogy az új technológia jobb stabilitást, télen pedig kevésbé csúszós felületet eredményez. Az alacsonyabb költségek ellenére a megkérdezett sofőrök szinte mindegyike a régi, betonaszfaltos rendszert részesítené előnyben, mert mint mondják, szerintük a kavicsos megoldás kevésbé ellenálló és korántsem eredményez olyan sima és egyenletes felületet, mint a jól bevált betonaszfalt.