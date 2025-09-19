3,3 kilométeres szakaszon ideiglenesen lezárták a Nagymegyer és Csilizradvány közötti 13-as, elsőrendű utat a Dunaszerdahelyi járásban – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.
Ideiglenesen lezárták a Nagymegyer és Csilizradvány közötti utat
A rendőrség tájékoztatása szerint a forgalmat Kulcsod felé terelik el. „Egy, a forgalmat veszélyeztető fa kivágása miatt kellett lezárni az útszakaszt” – tájékoztatott a rendőrség.
