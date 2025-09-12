Régió

Húsz sárgaságos beteget ápolnak a kassai Louis Pasteur kórházban

kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

Emelkedik a sárgaságos betegek száma a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP). Jelenleg húsz beteget ápolnak az egészségügyi intézményben – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

A szóvivő tájékoztatása szerint felnőtt betegekről van szó, akik hepatitist A-val fertőződtek meg. A betegeket az infektológiai klinikán ápolják. „Az elmúlt három hétben folyamatosan emelkedett a kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Összesen 50 ágy van a klinikán” – mondta Šustová.

A hepatitisz A-fertőzés vírusos májgyulladást okoz. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség lappangási ideje 15–50 nap. A betegség influenzaszerű tünetekkel és gyomor-bélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi fájdalommal, ízületi fájdalommal, általános rossz közérzettel, lázzal jár, a beteg vizelete sötétre színeződik. Néhány nap múlva a fertőzöttek többségénél kialakul a sárgaság.

sárgaság
Louis Pasteur Egyetemi Kórház
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?