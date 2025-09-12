Húsz sárgaságos beteget ápolnak a kassai Louis Pasteur kórházban

A szóvivő tájékoztatása szerint felnőtt betegekről van szó, akik hepatitist A-val fertőződtek meg. A betegeket az infektológiai klinikán ápolják. „Az elmúlt három hétben folyamatosan emelkedett a kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Összesen 50 ágy van a klinikán” – mondta Šustová.

A hepatitisz A-fertőzés vírusos májgyulladást okoz. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség lappangási ideje 15–50 nap. A betegség influenzaszerű tünetekkel és gyomor-bélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi fájdalommal, ízületi fájdalommal, általános rossz közérzettel, lázzal jár, a beteg vizelete sötétre színeződik. Néhány nap múlva a fertőzöttek többségénél kialakul a sárgaság.