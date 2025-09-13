Az utolsó pillanatban sikerült biztonságba helyezniük.
Hőstett élesben: rendőrök mentették meg a sínek között ücsörgő nő életét
A hernádcsányi (Čaňa, Kassa-vidéki járás) rendőröket a napokban a környék frekventált vasútvonalához riasztották, a vonatra várokozók ugyanis észrevették, hogy egy nő sétálgat a sínpárok között.
Miután a helyszínre értek, a járőrök meglátták az illetőt a síneken ücsörögni. Amikor közelebb mentek hozzá, hirtelen felugrott és elrohant, egyenesen a közelgő személyvonat irányába.
Az utolsó pillanatban – gyakorlatilag néhány másodperccel a mozdonnyal való ütközés előtt – a rendőrök elkapták és lerántották a sínekről, majd biztonságos helyre vitték. Mentőket hívtak a nőhöz, a gyors ellátását követően kórházba szállították. Az egyenruhásoknak nem esett bántódásuk.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.