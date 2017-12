Hosszú a várólista, kevés a bérlakás Vágsellyén

Vágsellye | A két ünnep között is folytatják a munkálatokat a Vágkirályfai utcában, ahol két lakóházban öszesen százötven önkormányzati bérlakást építenek. A lakások többségét már ebben az évben lefoglalták a leendő bérlők.

Vágsellye önkormányzata egy-, két- és háromszobás lakásokat alakít ki a komplexumban, a beruházást az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatásával valósítják meg. A kivitelező cég már dolgozik a harmadik lakóház építésén is, ahol száztizenhat bérlakás lesz. Koller Erika, a városi hivatal szóvivője a napokban tájékoztatta a lakosokat az önkormányzat honlapján arról, hogy a munkálatok az eredeti tervek szerint haladnak. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere elmondta, az első harminchat lakásba már nyáron beköltözhetnek a bérlők. A harmadik házat várhatóan ősszel fejezik be. A Bytkomfort lakáskezelő cég várólistáján azonban jóval több érdeklődő van, mint ahány bérlakás épül. Az új lakónegyed a város központjában, az egykori kórház szomszédságában épül, ahol hatalmas zöldterület, játszótér és vadaspark van. A Vágvecse városrészben két- és háromszobás lakásokat épít egy magánvállalkozó. A huszonnégy bérlakásból idén már tízet lefoglaltak az érdeklődők. A járási székhelyen több épületet is felújítanak a vállalkozók, ám ezekben munkásszállót nyitnak. Az egykori vegyészeti szakközépiskola kollégiumát is erre a célra építik át.

Az egykori kollégium épületének a tulajdonlapjában az áll, hogy elszállásolásra alkalmas ingatlanról van szó.

A városnak nincs beleszólása abba, hogy magánterületen újabb munkásszállót nyitnak. Az egykori kollégium új tulajdonosa a napokban kezdte meg az ingatlan felújítását.