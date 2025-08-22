Hosszú évek után végre újraindul a légi összeköttetés Kassa és Pozsony között

„Nagyon örülök, hogy sikerült lezárnunk ezt a versenypályázatot, így ezzel a lépéssel is teljesítjük az embereknek tett ígéretünket. A Pozsony és Kassa közötti járat újbóli beindítása jelentősen lerövidíti az utazási időt Szlovákia keleti és nyugati része között, és biztonságos, kényelmes, valamint megfizethető alternatívát kínál az utasoknak”

– tolmácsolta lapunknak Petra Poláčiková, a közlekedési tárca szóvivője Jozef Ráž közlekedési miniszter nyilatkozatát.

A járatok a hét minden napján közlekednek majd a két város között. Hétfőn és pénteken reggeli és délutáni járat is elérhető lesz, vasárnap pedig egy esti járat is indul. Az egyirányú jegyek legfeljebb 80 euróba kerülnek, poggyásszal együtt pedig 90 euróba. A retúrjegyek ára maximum 130 euró, poggyásszal 145 euró lehet.

„Az általunk meghatározott árak a legmagasabb összegek, amelyeket a jegyekért elkérhetnek. A légitársaságok azonban a saját árképzésük szerint dolgoznak, így könnyen lehet, hogy bizonyos időszakokban jóval olcsóbban is meg lehet majd vásárolni ezeket a jegyeket”

– tette hozzá a közlekedési miniszter.

A menetidő 35 perc lesz. Mivel belföldi járatról van szó, elég az indulás előtt 40 perccel megjelenni a repülőtéren.

Növekvő érdeklődés

Ahogy azt az Új Szónak Juraj Tóth, a kassai repülőtér szóvivője elmondta, az elmúlt évek során folyamatosan érdeklődtek az emberek a hamarosan megújuló légi összeköttetés iránt.

„Ezen a járaton hosszú ideje magas keresletet tapasztalunk mind az üzleti közösség, mind az önkormányzati képviselők, valamint más állami és magánszervezetek részéről. Ezt az is megerősíti, hogy bár a járat már több mint hat éve nem működik, évente több tízezer ember keres rá online. Ezeket az adatok elsősorban a Google és az azon keresztül működő online járatkereső weboldalak statisztikáiból tudjuk”

– mondta Juraj Tóth.

Mivel Kassán számtalan olyan hazai és külföldi cég székel, melyek nem csak idehaza, de a nemzetközi piacokon is jelen vannak, sokszor a Kassáról Pozsonyba való eljutás megnehezítette ezen vállalatok logisztikáját. Az új járat az általunk megszólított, Kassa és Pozsony között gyakran ingázók véleménye szerint mindenki számára jó hír.

„Mivel rengeteget utazom Kassáról Pozsonyba és vissza, jó hallani, hogy végre a légi járatokat is visszaállítják a hétköznapokba. Eddig – ha váratlan utazásra került sor – autóval mentünk, vagy a legtöbb esetben vonattal, de ezentúl biztosan a légitársaság szolgálgatását is igénybe vesszük. Szerintem ez mindenkinek jó hír, még a ritkábban utazóknak is”

– mondta lapunknak Takács Sándor kelet-szlovákiai vállalkozó.

Az első járat pontos időpontjáról és dátumáról a közlekedési minisztérium később ad tájékoztatást.