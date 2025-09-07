HORRORBALESET: Liftaknába zuhant egy részeg férfi Rozsnyón

Liftaknába esett egy férfi egy rozsnyói lakótömbben. A helyszínre tűzoltókat riasztottak, akik az akna zárt ajtaját szolgálati kulccsal kinyitották, és a kihúzták onnan a sérültet. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a féfi csupán két métert zuhant – írja a noviny.sk portál.

A mentést követően kiderült, hogy a férfi csodával határos módon mindössze könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentősök a helyszínen ellátták.

A rendőrök megállapították, hogy az illető erősen ittas állapotban volt.

A legnagyobb kérdést az jelenti a nyomozók számára, hogyan kerülhetett a férfi egy olyan liftbe, amely eredetileg zárva volt. Mivel egyelőre nem lehet kizárni az idegenkezűséget, így büntetőeljárás indult gondatlan veszélyeztetés gyanújával – a vizsgálatok jelenleg is intenzíven zajlanak.