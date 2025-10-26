A holttest megtalálásáról szombat délután érkezett bejelentés a rendőrséghez.
Holttestet találtak egy családi házban, a rendőrség nyomoz
Szombat délután egy férfi holttestét találták meg egy kertesházban Pozsonyban, a Pri Bielom kríži utcában – tájékoztatott Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
Šimková hozzátette, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség egyelőre nem közöl további részleteket az esetről.
