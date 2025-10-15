Holnaptól akár a buszmegálló falatozójában is jóllakhat Vágsellyén

Koller Erika városi szóvivő tájékoztatása szerint a korábbi autóbusz-megálló sem vész kárba – áthelyezték a Szlovák Nemzeti Felkelés utcába a körforgalomhoz, ahol eddig nem volt hol várakozniuk a helyi és helyközi buszjáratokkal utazóknak.

„A városnak egyetlen centjébe sem került az új, önkiszolgáló büfével ellátott létesítmény. Ellenkezőleg, a büfét üzemeltető cég fizet a városnak a közterület bérléséért”

– áll Koller Erika tájékoztatásában.

Az új önkiszolgáló büfét csütörtöktől vehetik igénybe az utasok. Az első ilyen létesítményt az év elején helyezték ki Vágvecse városrészben.

Baguetteket, helyben megmelegíthető szendvicseket, üdítőket és forró italokat vásárolhatnak az utasok.

Az éjjel-nappali önkoszolgáló büfét üzemeltető diószegi társaság autóbusz-megállója a közelmúltban kiépített, a vasútállomást a város történelmi központjával összekötő kerékpárút közelében található, így az arra kerekezők is igénybe vehetik a szolgáltatásokat.