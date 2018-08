Hívogató strandok a Dunakanyarban

Nagymaros/Kisoroszi | Kánikula idején sokan a természetes vizek partján keresnek enyhülést. A Dunakanyarban több szabadstrand várja a látogatókat. A Duna magyarországi szakaszán a nagymarosi strand, a Pilismaróti öböl, a gödi Duna-part, a Verőcei strand és a Szigetspicc a legismertebb.

A nagymarosi strand a Hunyadi sétányon található. Itt játszótér, halsütöde és fagyizó is várja a fürdőzőket. A partszakasz jó úszóknak ajánlott. Pilismaróton, a mesterségesen kialakított öbölnél nomád táborhely is van. A hely úszásra, evezésre és horgászásra is alkalmas. A gödi strand a budapestiek kedvelt pihenőhelye. A verőcei strand támfalát Ybl Miklós tervezte. Ezen a különleges hangulatú helyen bisztró és vízi színpad is van. A Szigetspicc a Szentendrei sziget legészakibb csücske. A Kisoroszinál található strandot nomád paradicsomnak tartják, amit kisgyerekekkel is bátran fel lehet keresni.

A hosszú ideje tartó kánikula miatt a folyó vize most melegebb az átlagosnál. Esztergomnál és Párkánynál az utóbbi napokban 25 fokos volt. Fürdés közben azonban – még a kijelölt helyeken is – nem árt az óvatosság, mert az alacsony vízállás miatt több második világháborús bomba is szárazra került. A szokatlanul alacsony vízállású Dunában a hétvégén Pilismaróton és Szobon is második világháborús bombát találtak. Mindkét helyszínről tűzszerészek szállították el a lövedékeket.