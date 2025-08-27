Hitegették, hogy megvédik, ehelyett kifosztották – 30 ezer eurót csaltak ki egy idős nőtől

Kedd délelőtt egy 78 éves nő vált csalók áldozatává Varannón (Vranov nad Topľou) – tájékoztatott Jana Ligdayová, az Eperjesi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az idős asszonyt először egy állítólagos postai alkalmazott hívta fel, aki egy ajánlott küldemény kézbesítéséről tájékoztatta. Később egy másik személy jelentkezett, aki magát rendőrnőnek adta ki, és figyelmeztette, hogy négy férfi tart a házához, hogy kirabolják.

A csalók kérdésekkel faggatták ki a nőt: hány éves, mennyi pénzt tart otthon, kivel él együtt, és van-e a környéken kamerarendszer. Az asszony minden kérdésre válaszolt. A csaló ezután azt állította, hogy a rendőrség figyelemmel kíséri az esetet, és a tetteseket a helyszínen akarják elfogni – ehhez azonban szükséges, hogy a nő 30 000 eurót helyezzen el egy előre megadott helyen az utcán. Az idős nő ennek eleget tett.

„Ismételten arra kérjük az idősebb embereket, akik hiszékenységük miatt gyakran kerülnek célkeresztbe, hogy legyenek nagyon óvatosak, ne osszanak meg személyes adatokat idegenekkel, és ha bármi gyanúsat tapasztalnak, beszéljék meg hozzátartozóikkal, vagy hívják a 158-as segélyhívót”

– javasolta Ligdayová.