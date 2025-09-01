Kiválónak ígérkezik a meteorológiai ősz első napja.
Hibátlan nyári idővel indul a szeptember
Hétfőn zavartalan nyári időre számíthatunk, az égbolton felbukkanó gomolyfelhőkből jelentős mennyiségű csapadék csak elszórtan várható.
Mérsékelt lesz a déli-délnyugati légmozgás, erősebb széllökések legfeljebb a hegyekben alakulhatnak ki.
Napközben 24 és 29 fokos maximumokat mérhetünk.
(shmú)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.