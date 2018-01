Hiánycikk a hepatitis B vírus elleni oltóanyag

Szinte lehetetlen beszerezni a hepatitis B elleni oltóanyagot. A Tőketerebesi járás keleti csücskében egy férfi heteken át hiába próbálta megszerezni családtagjainak az orvos által felírt vakcinát, kiderült, hogy sehol sem kapható.

A gyógyszertárakban nincs belőle, az orvosok nem tudnak más oltóanyagot felírni helyette, a páciensek csak remélhetik, hogy rábukkannak valahol.

Battyán

Másfél hónappal ezelőtt derült ki, hogy a battyáni származású férfi évtizedekkel ezelőtt megfertőződött hepatitis B vírussal. „Amikor az egyik kassai klinikán észrevették, hogy fertőző májgyulladásom van, a körzeti orvosomhoz küldtek újabb vizsgálatokra. A kezelőorvosom a kassai egyetemi kórház fertőző betegségek klinikájára utalt be. Az itt elvégzett tesztekből bebizonyosodott, hogy vírushordozó vagyok, felkerültem a hepatitis B-vel fertőzöttek listájára” – nyilatkozta lapunknak a 37 éves Iván Béla.

37 éve vírushordozó

Hozzátette, a betegséget édesanyjától kapta el, akit valószínűleg még a császármetszés során fertőztek meg a kórházban. A vírus igen fertőző, vérrel és testnedvekkel terjed, a Tőketerebesi Regionális Egészségügyi Intézet előírása szerint a beteg közvetlen környezetében élőket minél hamarabb be kell oltani. „A párom, az ő szülei és az édesapám kezelőorvosa a regionális intézet utasítására az Engerix-B, három adagból álló vakcina beadását írták elő. Édesapámnak szerencsére sikerült mindhárom adagot megszereznie, de a többieknek már nem jutott belőle. Szinte az összes környékbeli patikát bejártuk, de sehol sem volt raktáron, és a gyógyszerészek szerint már nem is kapható. Azt mondták, megpróbálják megrendelni, jöjjek vissza később, de nem tudták beszerezni, és utána már nem is foglalkoztak velem” – magyarázta Iván, majd azt is elmondta, hogy a törvények értelmében a gyógyszertárak kötelesek 24 órán belül beszerezni a gyógyszert, ellenkező esetben komoly büntetés szabható ki rájuk.

A gyógyszertárban nincs

Az ügy kapcsán megkerestünk több királyhelmeci gyógyszertárat is, de nem sok jóval biztattak. „Nagyon nehéz beszerezni ezeket a gyógyszereket. Többen is kérik naponta, de nem lehet kapni. A gyerekeknek való néha kapható, de egy komolyabb járványnál már nagy gondban lennénk. Az oltóanyagokat egy előre kidolgozott terv szerint gyártják. Az utolsó vakcinákat áprilisban kaptuk, azóta nem jött” – nyilatkozta lapunknak Mária Srvátková, az egyik királyhelmeci gyógyszertár vezetője. Iván Béla az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalhoz fordult „A hivatalban csak annyit közöltek, hogy már hónapok óta nem gyártják az oltóanyagot, és hogy nem az ő kötelességük beszerezni a gyógyszert, hanem a gyógyszertáraké. Ezek után telefonáltam az egészségügyi minisztériumba, de a recepcióson kívül senkivel sem tudtam beszélni, pedig legalább 150 telefonszám van a honlapjukon. Évek óta fizetjük a betegbiztosítást, mégsem kaphatjuk meg az oltóanyagot, amikor szükségünk lenne rá. Mivel a családom egészségéről van szó, már azon is gondolkodtam, hogy feljelentést teszek a rendőrségen, mert itt az emberek egészségével hazardíroznak” – nyilatkozta lapunknak Iván Béla.

Nem a minisztérium dolga

Zuzana Eliášováról, az egészségügyi minisztérium szóvivőjétől megtudtuk, ha egy gyógyszer nem szerezhető be, a beteg kezelőorvosának kell valami mást felírni helyette a piacon elérhető gyógyszerek közül. Zuzana Drobová, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője közölte, a Regionális Egészségügyi Intézet 72 órán belül köteles kivizsgálni a vírussal fertőzött páciens közeli hozzátartozóit. „A családtagokat, a beteg partnerét be kell oltatni, de csak akkor, ha nem fertőződtek meg” – közölte lapunkkal a szóvivő. Hozzátette, az oltóanyagok beszerzése 2005 óta nem a Közegészségügyi Hivatal és a Regionális Egészségügyi Hivatal kötelessége. Arra a kérdésre, hogy akkor kinek a dolga, nem kaptunk választ. Bajza József, Iván Béla körzeti orvosa szerint ezt a vírusos megbetegedést csakis az általa előírt Engerix-B oltóanyaggal lehet megelőzni. „Ez pont olyan, mint a tetanuszoltás. Azt sem lehet mással helyettesíteni. Minden betegségnek megvan a specifikus ellenanyaga, de az utóbbi időben sajnos elég gyakori az olyan eset, amikor a betegek nem tudják beszerezni a szükséges oltóanyagot” – nyilatkozta lapunknak az orvos. A férfi családtagjainak – szerkesztőségünk segítségével – sikerült beszerezni néhány adagot, de az oltóanyag harmadik része továbbra is hiányzik. „Az utolsó oltóanyagot hat hónap múlva kell beadni a családtagjaimnak. Tudomásom szerint külföldről be lehetne szerezni, egy adag 15 euróba kerül, és nem hinném, hogy fedezné az itteni egészségbiztosító. Egyébként meg nincs rendjén, hogy a bajba jutott embereknek kell kutatniuk egy gyógyszer után” – magyarázta Iván Béla.

Minden újszülött megkapja

A hepatitis B fertőzés világszerte elterjedt, becslések szerint a Föld teljes népességéből több mint 2 milliárd ember fertőződött meg a vírussal. Közülük mintegy 360 millió beteg krónikus hepatitis B fertőzésben szenved, amely komoly rizikófaktor, ezeknél a betegeknél ugyanis májzsugor és májrák alakulhat ki. Évente körülbelül 500–700 millióan halnak meg hepatitis B fertőzés következtében, holott ez a betegség védőoltással megelőzhető. 1992-ben az Egészségügyi Világszervezet céljául tűzte ki, hogy a hepatitis B elleni oltóanyagot a világ összes országában kötelező oltásként vezessék be. Ez a cél máig sem valósult meg, de egyre kevesebb az olyan ország, ahol ez az oltás még nem kötelező. Szlovákiában 1987-ben jelentek meg az első hepatitis B elleni védőoltások, 1998-tól pedig már minden egyes újszülöttet beoltanak.