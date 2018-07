Hétfőn a pedagógusok ülnek a padokba, kezdődik a nyári egyetem

Komárom | Hétfőn kezdődik és öt napig tart a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 27. Jókai Mór Nyári Egyeteme. A képzés, amelyen közel 200 pedagógus vesz részt az egész Kárpát-medencéből, két helyszínen, Komáromban és Rimaszombatban zajlik, hét szakcsoportban.

Ezúttal csupán két szakcsoport, Komáromban a népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában, valamint az egyetlen rimaszombati képzés (néphagyomány beépítése a nevelő-oktató munkába) akkreditált, a többi nem. „Az akkreditált képzések minimalizálásával próbáljuk visszahozni az egykori nyári egyetemek hangulatát, amikor teljesítménykényszer nélkül vehettek részt rajta a kollégák – mondta lapunknak Fekete Irén, az SZMPSZ irodavezetője. – A kötelező „pontgyűjtés” bevezetését követően mi is igyekeztünk akkreditált képzéseket kínálni, ezzel segítve a pedagógusokat, aminek viszont az lett a következménye, hogy az esti szabad programokon, az egész napos tanulmányúton kevesebben vettek rész, mivel a hét végén le kellett adniuk a szakdolgozatukat.” A képzések az utóbbi évek hagyományának megfelelően most is inkább a nevelési, a módszertani ismeretek bővítésére irányulnak, Fekete Irén elárulta, hogy évről évre leggyorsabban a vizuális nevelés, valamint a karének, karvezetés csoportok telnek meg. Foglalkoznak a tanulási zavarokkal, azok sikeres kezelésével, a kisgyerekek mozgásfejlesztésével, a népmese, a népzene és a népi játékok szerepével a nevelésben-oktatásban, és lesz mentálhigiéné tréning is.

A nyári egyetem ünnepélyes megnyitója hétfőn 12.30-kor lesz a Jókai Színházban, a nyitóelőadást Pál Feri római katolikus pap, mentálhigiénés szakember tartja. Kedd este a nagyközönséget is várják Lajos András mesélőszínházi előadására a Révbe, aki Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül című darabját mutatja be. Csütörtök este táncház lesz ugyancsak a Révben, pénteken délelőtt 10.30-tól a református templomban ökumenikus istentiszteleten adnak hangversenyt a karének és karvezetés szakcsoport résztvevői, a péntek délután 15 órakor kezdődő zárórendezvényen kiállítás nyílik a vizuális nevelés szakcsoport résztvevőinek munkáiból a Tiszti Pavilon udvarában.