Hegyimentők segítettek egy 14 éves cseh turistán a Kis-Fátrában

A Kis-Fátrában, a Sútói-vízeséshez vezető turistaösvényen segítettek péntek délelőtt a hegyimentők egy 14 éves cseh lányon, aki epilepsziás rohamot kapott – közölte a Hegyi Mentőszolgálat (HZS).

A helyszínre a HZS kis-fátrai egysége sietett. A mentők tájékoztatása szerint a lányt azonnal ellátták, majd hordágyon vitték le a terepjárójukhoz, majd a helyszínre riasztott mentősök gondjaira bízták, akik kórházba vitték a fiatal turistát.