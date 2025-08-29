Régió

Hegyimentők segítettek egy 14 éves cseh turistán a Kis-Fátrában

Epilepsziás rohamot kapott egy tinédzser a Kis-Fátrában

A lány epilepsziás rohamot kapott.

A Kis-Fátrában, a Sútói-vízeséshez vezető turistaösvényen segítettek péntek délelőtt a hegyimentők egy 14 éves cseh lányon, aki epilepsziás rohamot kapott – közölte a Hegyi Mentőszolgálat (HZS).

A helyszínre a HZS kis-fátrai egysége sietett. A mentők tájékoztatása szerint a lányt azonnal ellátták, majd hordágyon vitték le a terepjárójukhoz, majd a helyszínre riasztott mentősök gondjaira bízták, akik kórházba vitték a fiatal turistát.

