A KSK szerint a program az ukrán-orosz háború utáni gazdasági újjáépítését kísérő mobilitásnövekedés fényében is fontos szerepet tölthet be (A szerző illusztrációja)
Jobban összekapcsolják a közlekedést Kassa megye és Kárpátalja között
Kelet-Szlovákia és Kárpátalja új közlekedési együttműködésbe kezdett, amely átalakíthatja az utazási lehetőségeket a határ mindkét oldalán. A közös projekt célja, hogy összehangolja az autóbusz-, vasúti- és közúti összeköttetéseket, és megalapozza a hatékonyabb határátlépést.
Kelet-Szlovákia együttműködést indított az ukrajnai Kárpátalja megyével a közlekedési kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az OTRACON SK-UA névre keresztelt közös projekt célja egy olyan összekapcsolt közlekedési modell kialakítása, amely hosszú távon megkönnyítené az utazást a két ország között – az autóbuszjáratoktól kezdve egészen a vasúti összeköttetésekig. A projektet az IDS Východ indította ukrán partnereivel – a Kárpátaljai Régió Fejlesztési Intézetével és a Kárpátaljai Infrastruktúra-helyreállítási Szolgálattal. Az együttműködés célja, hogy a két ország közlekedési hálózatait összehangolják, közösen tervezzék a határátkelőhelyek fejlesztését, és egyúttal előkészítsék az uniós források lehívását a közlekedési projektekre.
„A projekt két fő pilléren áll: egyrészt a kelet-szlovákiai közlekedési modell frissítésén a határ menti térségekben, másrészt egy új, kárpátaljai közlekedési modell kidolgozásán. A két rendszer egymáshoz kapcsolódik majd, és az adatgyűjtés eredményei alapján határozzuk meg az optimális határátkelők számát és típusát – legyen szó teher-, személy-, vasúti vagy közúti forgalomról”
– tomácsolta lapunknak Radovan Hužvík, az IDS Východ ügyvezetőjének szavait Katarína Strojná, a Kassa Megyei Önkormányztat (KSK) szóvivője.
A projekt eredményei nemcsak a megyei önkormányzatok, hanem az állami intézmények számára is hasznosak lesznek. Ezek szolgálnak majd alapul a Kassa és Eperjes megye Fenntartható Mobilitási Terveinek frissítéséhez, amelyek kulcsfontosságúak az uniós források lehívásához. Emellett a közösségi közlekedés működését szabályozó Közlekedési Szolgáltatási Tervek is ezekre az adatokra épülnek majd.
A KSK tájékoztatása szerint a következő hat hónapban a munka a forgalomszámlálások lezárására, az adatok elemzésére és a kárpátaljai közlekedési modell véglegesítésére összpontosul. A projekt része lesz továbbá a Salamon (Solomonovo) térségét érintő M-25-ös főút rekonstrukciós dokumentációjának előkészítése is. A határony átnyúló interreges programból finanszírozott projekt fontos alapot jelent a közlekedési fejlesztések objektív tervezéséhez, valamint a Szlovákia és Ukrajna közötti koordinált, fenntartható közlekedési környezet kialakításához.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.