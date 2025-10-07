Régió

Jobban összekapcsolják a közlekedést Kassa megye és Kárpátalja között

A KSK szerint a program az ukrán-orosz háború utáni gazdasági újjáépítését kísérő mobilitásnövekedés fényében is fontos szerepet tölthet be (A szerző illusztrációja)

A KSK szerint a program az ukrán-orosz háború utáni gazdasági újjáépítését kísérő mobilitásnövekedés fényében is fontos szerepet tölthet be (A szerző illusztrációja)

Németi Róbert
Németi Róbert
Kassa/Ungvár |

Kelet-Szlovákia és Kárpátalja új közlekedési együttműködésbe kezdett, amely átalakíthatja az utazási lehetőségeket a határ mindkét oldalán. A közös projekt célja, hogy összehangolja az autóbusz-, vasúti- és közúti összeköttetéseket, és megalapozza a hatékonyabb határátlépést.

Kelet-Szlovákia együttműködést indított az ukrajnai Kárpátalja megyével a közlekedési kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az OTRACON SK-UA névre keresztelt közös projekt célja egy olyan összekapcsolt közlekedési modell kialakítása, amely hosszú távon megkönnyítené az utazást a két ország között – az autóbuszjáratoktól kezdve egészen a vasúti összeköttetésekig. A projektet az IDS Východ indította ukrán partnereivel – a Kárpátaljai Régió Fejlesztési Intézetével és a Kárpátaljai Infrastruktúra-helyreállítási Szolgálattal. Az együttműködés célja, hogy a két ország közlekedési hálózatait összehangolják, közösen tervezzék a határátkelőhelyek fejlesztését, és egyúttal előkészítsék az uniós források lehívását a közlekedési projektekre. 

„A projekt két fő pilléren áll: egyrészt a kelet-szlovákiai közlekedési modell frissítésén a határ menti térségekben, másrészt egy új, kárpátaljai közlekedési modell kidolgozásán. A két rendszer egymáshoz kapcsolódik majd, és az adatgyűjtés eredményei alapján határozzuk meg az optimális határátkelők számát és típusát – legyen szó teher-, személy-, vasúti vagy közúti forgalomról” 

– tomácsolta lapunknak Radovan Hužvík, az IDS Východ ügyvezetőjének szavait Katarína Strojná, a Kassa Megyei Önkormányztat (KSK) szóvivője.

foto

A projekt eredményei nemcsak a megyei önkormányzatok, hanem az állami intézmények számára is hasznosak lesznek. Ezek szolgálnak majd alapul a Kassa és Eperjes megye Fenntartható Mobilitási Terveinek frissítéséhez, amelyek kulcsfontosságúak az uniós források lehívásához. Emellett a közösségi közlekedés működését szabályozó Közlekedési Szolgáltatási Tervek is ezekre az adatokra épülnek majd. 

A KSK tájékoztatása szerint a következő hat hónapban a munka a forgalomszámlálások lezárására, az adatok elemzésére és a kárpátaljai közlekedési modell véglegesítésére összpontosul. A projekt része lesz továbbá a Salamon (Solomonovo) térségét érintő M-25-ös főút rekonstrukciós dokumentációjának előkészítése is. A határony átnyúló interreges programból finanszírozott projekt fontos alapot jelent a közlekedési fejlesztések objektív tervezéséhez, valamint a Szlovákia és Ukrajna közötti koordinált, fenntartható közlekedési környezet kialakításához.

Ukrajna
Szlovákia
Kárpátalja
határon átnyúló
fejlesztés
