Jobban összekapcsolják a közlekedést Kassa megye és Kárpátalja között

A projekt eredményei nemcsak a megyei önkormányzatok, hanem az állami intézmények számára is hasznosak lesznek. Ezek szolgálnak majd alapul a Kassa és Eperjes megye Fenntartható Mobilitási Terveinek frissítéséhez, amelyek kulcsfontosságúak az uniós források lehívásához. Emellett a közösségi közlekedés működését szabályozó Közlekedési Szolgáltatási Tervek is ezekre az adatokra épülnek majd.

A KSK tájékoztatása szerint a következő hat hónapban a munka a forgalomszámlálások lezárására, az adatok elemzésére és a kárpátaljai közlekedési modell véglegesítésére összpontosul. A projekt része lesz továbbá a Salamon (Solomonovo) térségét érintő M-25-ös főút rekonstrukciós dokumentációjának előkészítése is. A határony átnyúló interreges programból finanszírozott projekt fontos alapot jelent a közlekedési fejlesztések objektív tervezéséhez, valamint a Szlovákia és Ukrajna közötti koordinált, fenntartható közlekedési környezet kialakításához.