Hat embert szállítottak kórházba a Somodi közelében történt baleset után

„Három sérültet a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) ápolnak, közülük ketten közepesen súlyos sérülésekkel a traumatológiai osztályon fekszenek, egyikük gyerek. A harmadik sérültet az intenzív osztályon kezelik, állapota kritikus” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK munkatársa közölte, hogy egy sérültet a rozsnyói kórházban kezelnek, állapota stabil. „Két sérültet az Agel Kassa-sacai kórházába szállítottak, az ő állapotuk is stabil” – tájékoztatta a TASR-t Ivana Holíková, az Agel SK kommunikációs menedzsere.

Az autóbusz és a teherautó hétfő reggel ütközött össze Somodi közelében. A busz 63 éves sofőrje életét vesztette a balesetben. 33 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A kassai Pasteur kórház életbe léptette a traumatológiai protokollt.