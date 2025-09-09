Hétfőn közlekedési baleset történt Somodi (Drienovec) közelében, a Kassa-vidéki járásban. Összeütközött egy busz- és egy teherautó, hat embert kórházba szállítottak. Az egyik sérült állapota kritikus.
Hat embert szállítottak kórházba a Somodi közelében történt baleset után
„Három sérültet a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) ápolnak, közülük ketten közepesen súlyos sérülésekkel a traumatológiai osztályon fekszenek, egyikük gyerek. A harmadik sérültet az intenzív osztályon kezelik, állapota kritikus” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.
Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK munkatársa közölte, hogy egy sérültet a rozsnyói kórházban kezelnek, állapota stabil. „Két sérültet az Agel Kassa-sacai kórházába szállítottak, az ő állapotuk is stabil” – tájékoztatta a TASR-t Ivana Holíková, az Agel SK kommunikációs menedzsere.
Az autóbusz és a teherautó hétfő reggel ütközött össze Somodi közelében. A busz 63 éves sofőrje életét vesztette a balesetben. 33 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A kassai Pasteur kórház életbe léptette a traumatológiai protokollt.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.