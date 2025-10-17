Régió

Három sérült továbbra is a sacai kórház ellátására szorul a szádalmási vonatbaleset után

szadalmas
Németi Róbert felvétele
tasr
TASR

A szádalmási vonatbaleset négy sérültjét hazaengedték a sacai egyetemi kórházból Kassán. Három sebesült továbbra is kórházi ápolásra szorul. „Állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben” – tájékoztatott pénteken Nancy Závodská, az Agel SK sajtóosztályának vezetője.

A Kassa-sacai Agel Egyetemi Kórházba kilenc beteget szállítottak át a Rozsnyói járásban történt hétfői vonatbaleset helyszínéről. „7 sebesült a sebészeti, valamint a muszkuloszkeletális és sportorvosi osztály ellátására szorult. Péntekre négy pácienst hazaengedtek, három beteget továbbra is a sebészeten kezelnek” – jelentette ki Závodská. 

A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházba (UNLP) csütörtökig összesen 11 sebesültet szállítottak, 10-et közepesen súlyos és egyet súlyos állapotban. Két beteget már hazaengedtek.

A rozsnyói kórházban négy beteg fekszik, állapotuk stabil. Egy sérültet az eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházban kezelnek, a páciens súlyos gerincsérülést szenvedett.

A sacai kórház október 9-én megváltoztatta a nevét, a szükséges feltételek teljesítésével most már egyetemi kórházként működik tovább.

baleset
vonatbaleset
Szádalmás
Rozsnyói járás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?