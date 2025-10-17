A szádalmási vonatbaleset négy sérültjét hazaengedték a sacai egyetemi kórházból Kassán. Három sebesült továbbra is kórházi ápolásra szorul. „Állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben” – tájékoztatott pénteken Nancy Závodská, az Agel SK sajtóosztályának vezetője.
Három sérült továbbra is a sacai kórház ellátására szorul a szádalmási vonatbaleset után
A Kassa-sacai Agel Egyetemi Kórházba kilenc beteget szállítottak át a Rozsnyói járásban történt hétfői vonatbaleset helyszínéről. „7 sebesült a sebészeti, valamint a muszkuloszkeletális és sportorvosi osztály ellátására szorult. Péntekre négy pácienst hazaengedtek, három beteget továbbra is a sebészeten kezelnek” – jelentette ki Závodská.
A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházba (UNLP) csütörtökig összesen 11 sebesültet szállítottak, 10-et közepesen súlyos és egyet súlyos állapotban. Két beteget már hazaengedtek.
A rozsnyói kórházban négy beteg fekszik, állapotuk stabil. Egy sérültet az eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházban kezelnek, a páciens súlyos gerincsérülést szenvedett.
A sacai kórház október 9-én megváltoztatta a nevét, a szükséges feltételek teljesítésével most már egyetemi kórházként működik tovább.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.