Három sérült továbbra is a sacai kórház ellátására szorul a szádalmási vonatbaleset után

A Kassa-sacai Agel Egyetemi Kórházba kilenc beteget szállítottak át a Rozsnyói járásban történt hétfői vonatbaleset helyszínéről. „7 sebesült a sebészeti, valamint a muszkuloszkeletális és sportorvosi osztály ellátására szorult. Péntekre négy pácienst hazaengedtek, három beteget továbbra is a sebészeten kezelnek” – jelentette ki Závodská.

A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházba (UNLP) csütörtökig összesen 11 sebesültet szállítottak, 10-et közepesen súlyos és egyet súlyos állapotban. Két beteget már hazaengedtek.

A rozsnyói kórházban négy beteg fekszik, állapotuk stabil. Egy sérültet az eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházban kezelnek, a páciens súlyos gerincsérülést szenvedett.

A sacai kórház október 9-én megváltoztatta a nevét, a szükséges feltételek teljesítésével most már egyetemi kórházként működik tovább.