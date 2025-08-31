A Három Folyó Völgye Borfesztivál idején ismét benépesül a párkányi Duna-sétány (kép forrása: szervezők)
Három Folyó Völgye Borfesztivál – a név változott, az élmény marad
A jövő héten ismét megrendezik a párkányi Duna-parti sétányon a régió emblematikus borfesztiválját. A környéken eddig Borbolya Fesztiválként ismert esemény új nevet kapott, de továbbra is változatos, színes programokkal, remek nedűkkel várják a közönséget.
Szeptember ötödikén és hatodikán a Duna-parti sétányon rendezik meg a nyár egyik legnagyobb eseményét, a Három Folyó Völgye Borfesztivált. A látogatók idén tíz borászat válogatott tételeiből kóstolhatnak, miközben egyetlen kóstolópohárral bebarangolhatják a teljes régió ízvilágát. A borokat színes zenei program kíséri: pénteken a Budapest Bár, szombaton pedig a legendás Republic lép színpadra.
A névváltással szerettük volna kifejezni, hogy ez a fesztivál a régió borainak ünnepe – a Duna, a Garam és az Ipoly völgyében termelt borok méltó bemutatója. Bízunk benne, hogy ezzel erősítjük a régiós borturizmust és a helyi brandet is
– közölte Bokor Réka főszervező.
A Három Folyó Völgye Polgári Társulás elnöke, Bauer Ildikó szerint a borfesztivál tökéletes találkozási pont, mert itt ér össze a régió múltja és jelene, a helyi borászatok tudása és a közönség öröme. A rendezvényen többek közt óriásbuborék-show, tűzzsonglőr produkció, koncertek és hajnalig tartó DJ-szettek várják a közönséget. A borok és a zene mellett a kézműves vásár is fontos része az eseménynek, közel harminc, régióbéli kézműves termékeiből válogathatunk.
A részletes program:
Szeptember 5. - péntek
17:30 – Budapest Ragtime Band
19:00 – Óriásbuborék - show
19:45 – A 3 folyó völgye Együttműködési memorandumának aláírása
20:00 – Budapest Bár koncert
21:45 – Lobbanáspont – tűzzsonglőr produkció
22:30 – Mr. Moodburn koncert
00:00 – PleasureVoyage DJ set
Szeptember 6. - szombat
17:00 – Szűcs Liza &Tóth Máté koncertje
19:00 – Jóvilágvan koncert
21:00 – Republic koncert
23:00 – Vinnie Lonely DJ set
A borfesztivált a Formás és a 3 Folyó Völgye Polgári Társulások közös szervezésében, a MOL–Új Európa Alapítvány támogatásával rendezik meg. Az ingyenes fesztivál a Komp Kávézó parkolójában, a párkányi Duna-parti sétányon várja az érdeklődőket, remek kilátással az esztergomi Bazilikára.
