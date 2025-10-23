Régió

Három ember halt meg a múlt héten közlekedési balesetben Nagyszombat megyében

baleset k
Rendőrségi felvétel
tasr
TASR

Három ember halt meg közlekedési balesetekben a múlt héten Nagyszombat megye útjain. Összesen 90 káreseményt és 29 balesetet regisztrált a rendőrség. Egy balesetnél az alkohol is közrejátszott – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.

„A múlt héten három ember halt meg közlekedési balesetben a megyében. Egy személy súlyos, kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek" – közölte a rendőrség.

A 42. naptári héten 3196 alkoholszondázást vizsgálatot végzett a rendőrség, és 20 ittasan közlekedőt – öt sofőrt és 15 kerékpárost – találtak. Négy sofőr ellen függőséget okozó szer hatása elkövetett veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás.

baleset
Nagyszombat megye
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?