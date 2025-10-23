Három ember halt meg közlekedési balesetekben a múlt héten Nagyszombat megye útjain. Összesen 90 káreseményt és 29 balesetet regisztrált a rendőrség. Egy balesetnél az alkohol is közrejátszott – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.
Három ember halt meg a múlt héten közlekedési balesetben Nagyszombat megyében
„A múlt héten három ember halt meg közlekedési balesetben a megyében. Egy személy súlyos, kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek" – közölte a rendőrség.
A 42. naptári héten 3196 alkoholszondázást vizsgálatot végzett a rendőrség, és 20 ittasan közlekedőt – öt sofőrt és 15 kerékpárost – találtak. Négy sofőr ellen függőséget okozó szer hatása elkövetett veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás.
