Harmadszorra sem kelt el a Kaufland által kiszemelt telek Párkányban

Szeptember elején értékelték ki a Nánai úti, kéthektáros városi telek eladására kiírt nyilvános versenytárgyalást, melyre egyetlen egy vevő sem jelentkezett. Párkány már harmadszor próbálta meg eladni a saját tulajdonában lévő területet, mégpedig áruházépítés céljára, de még a 140 eurós négyzetméterenkénti ár sem csábított el egyetlen potenciális beruházót sem.

Megosztó terv

A telekeladás ügye nagyon régóta húzódik és alaposan megosztja a képviselő-testületet is.

A Magyar Szövetség frakciója – legalábbis a többségük – már a kezdetek kezdetétől ellenzi a telek eladását, mondván: nem kell még egy áruház Párkányba, így is van elég, ez tovább rontaná a kiskereskedők megélhetését, nem kell multinak elkótyavetyélni a város utolsó, egybefüggő értékesebb telkét.

Ha pedig mégis ide jönne valamelyik nagy lánc, akkor keressen magának más helyszínt, ne ezt a területet. Merthogy ez stratégiailag is jó helyen van, belterület, jogilag tiszta, turisztikai fejlesztésre, lakásokra is alkalmas stb., ne áruház létesítésére adják el.

Azok a képviselők, akik viszont egyetértenek az eladással, többször hangsúlyozták, hogy a területtel 30 évig semmit sem kezdett a város, ha pedig jó pénzért eladnák, akkor abból komolyabb fejlesztéseket lehetne megvalósítani, vagy hasznos dolgokra lehetne tartalékolni az összeget.

Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a fürdő nem akar abba az irányba terjeszkedni, és ők ott nem akarnak fejleszteni semmit – mindezt most az Új Szónak is megerősítette.

Az ügyhöz tartozik az is, hogy tavaly a képviselő-testület a vonatkozó területet kereskedelmi-szolgáltatási övezetté minősíttette át a hosszú távú területrendezési tervben. Márpedig ez olyan dokumentum, amit nem lehet csak úgy, félévente átírogatni.