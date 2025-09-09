A szóban forgó Nánai úti terület egy része a kéthektáros telek (a szerző felvétele)
Harmadszorra sem kelt el a Kaufland által kiszemelt telek Párkányban
A versenytárgyalás ismét eredménytelenül zárult, egyetlen vevő sem jelentkezett a Kaufland által kiszemelt Nánai úti városi telekre. A polgármester szerint fel van adva a lecke, a képviselő-testületen múlik, hogy engednek-e még az árból és lesz-e egyáltalán negyedik forduló.
Szeptember elején értékelték ki a Nánai úti, kéthektáros városi telek eladására kiírt nyilvános versenytárgyalást, melyre egyetlen egy vevő sem jelentkezett. Párkány már harmadszor próbálta meg eladni a saját tulajdonában lévő területet, mégpedig áruházépítés céljára, de még a 140 eurós négyzetméterenkénti ár sem csábított el egyetlen potenciális beruházót sem.
Megosztó terv
A telekeladás ügye nagyon régóta húzódik és alaposan megosztja a képviselő-testületet is.
A Magyar Szövetség frakciója – legalábbis a többségük – már a kezdetek kezdetétől ellenzi a telek eladását, mondván: nem kell még egy áruház Párkányba, így is van elég, ez tovább rontaná a kiskereskedők megélhetését, nem kell multinak elkótyavetyélni a város utolsó, egybefüggő értékesebb telkét.
Ha pedig mégis ide jönne valamelyik nagy lánc, akkor keressen magának más helyszínt, ne ezt a területet. Merthogy ez stratégiailag is jó helyen van, belterület, jogilag tiszta, turisztikai fejlesztésre, lakásokra is alkalmas stb., ne áruház létesítésére adják el.
Azok a képviselők, akik viszont egyetértenek az eladással, többször hangsúlyozták, hogy a területtel 30 évig semmit sem kezdett a város, ha pedig jó pénzért eladnák, akkor abból komolyabb fejlesztéseket lehetne megvalósítani, vagy hasznos dolgokra lehetne tartalékolni az összeget.
Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a fürdő nem akar abba az irányba terjeszkedni, és ők ott nem akarnak fejleszteni semmit – mindezt most az Új Szónak is megerősítette.
Az ügyhöz tartozik az is, hogy tavaly a képviselő-testület a vonatkozó területet kereskedelmi-szolgáltatási övezetté minősíttette át a hosszú távú területrendezési tervben. Márpedig ez olyan dokumentum, amit nem lehet csak úgy, félévente átírogatni.
Árviták és feltételek
A terület eladása kapcsán már a kezdet kezdetén nagy volt a csetepaté. A Szövetség-frakciónak köszönhetően elsőre 300 eurós négyzetméteráron hirdették meg a telket. Ezt több képviselő is túlhajszolt és kierőszakolt árnak vélte, sőt volt, aki felszólította a frakciót, hogy ne obstruáljon.
Másodszorra már 190 euróra mérsékelték az eladási árat, de még így sem jelentkezett egyetlen vevő sem. Most a harmadik forduló is eredménytelenül végződött, még 140 eurós négyzetméterárért sem jelentkezett senki a telekre. A feltételekről is nehezen egyeztek meg, a Szövetség képviselői közül előzőleg többen is nehezményezték, hogy túlságosan célzatosan szabták a feltételeket, de ezt a polgármester, a vagyonjogi osztályvezető és a város jogásza is elutasította.
Lesz-e negyedik forduló?
Lapunk értesülései szerint a szeptember végi önkormányzati ülésen ismét napirendre kerül a telek eladásának ügye.
„Igen, szándékomban van a szeptemberi önkormányzati ülésre újra napirendre tűzni a telek eladásának kérdését. A hivatal illetékes osztályát már felkértem, hogy készítse el az aktualizált előterjesztést”
– közölte megkeresésünkre Szabó Eugen polgármester.
Felvetésünkre, hogy engednek-e még tovább az árból, illetve módosítanak-e a versenytárgyalás feltételein, a polgármester úgy válaszolt, hogy az ár és a feltételek megszabása teljes mértékben a képviselő-testület jogköre. Nem szeretne előre találgatni, nem tudja, milyen irányban születik majd döntés, sőt születik-e egyáltalán döntés? Mert az is lehetséges, hogy a képviselő-testület már nem szavaz meg több fordulót a telek eladására. Eugen Szabó hozzáfűzte, hogy a telek eladása körüli huzavona már tavaly ősztől tart.
„Személyes véleményem az, hogy amikor jó áron elkelt volna a telek, akkor mértéken felüli árat kértünk. A mostani helyzetet úgy látom, hogy az ingatlanfejlesztő cégek több opcióval is dolgoznak – vagyis valószínűsíthető, hogy több ajánlat is rendelkezésükre áll. Mivel mi eddig nem kaptunk egy ajánlatot sem, úgy tűnik, hogy az általunk kínált feltételek kevésbé versenyképesek. A lecke újra fel van adva”
– konstatálta a polgármester.
A fejleményekről az önkormányzati ülés után beszámolunk.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.