Harcolnak a hőséggel

Galánta/Szenc/Dunaszerdahely | A galántai és dunaszerdahelyi kórházban több tucat pácienst láttak el rosszullét, vagy kiszáradás miatt.

A mátyusföldi és a csallóközi lakosokat is megviseli a hetek óta tartó kánikula. A kórházakban több mint hatvan beteg szorult ellátásra a hőség miatt. Az önkormányzatok is igyekeznek elviselhetőbbé tenni a meleget.

Napok óta harminc fok feletti a nappali hőmérséklet a régióban. A szlovák Hidrometeorológiai Intézet mára is elsőfokú riasztást adott ki a hőség miatt, holnap délután kettőtől ötig másodfokú riasztás van érvényben.

Az egészségre is ártalmas

A múlthéten a dunaszerdahelyi kórházban négy beteget láttak el rosszullét miatt, további tizenkettő kiszáradás miatt szorult kezelésre. A sürgősségi osztályon összesen huszonhét pácienst láttak el rosszullét, vagy kiszáradás miatt. Galántán huszonegy betegnél jelentkeztek a tünetek. „A pácienseknél a kiszáradás mellett a hosszú ideje tartó, nem megfelelő időjárás miatti kimerültség is gondot okoz” – tájékoztatta lapunkat Jana Fedáková a kórházakat működtető Svet Zdravia hálózat szóvivője. Hozzátette, a kórházakban gondoskodnak a páciensek és az alkalmazottak megfelelő folyadékbeviteléről és figyelmeztetik őket – elsősorban a gyerekeket és az időseket – a rendszeres folyadékpótlás fontosságára. „Az idősebb emberek ugyanis koruk előrehaladtával elveszítik a szomjúságérzetet és hajlamosabbak a kiszáradásra” – hangsúlyozta Fedáková. A fekvőosztályokon ventilátorokat szereltek fel, valamint igyekeznek megfelelően árnyékolni és szellőztetni a szobákat. A műtőkben van légkondicionáló, az alkalmazottak multivitaminos készítményeket is kapnak. Galántán szigetelik a kórház főépületét, Fedáková szerint a jövőben ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári hónapokban is kényelmesebben érezzék magukat a betegek és a személyzet az épületben.

Az idősek hajlamosabbak a kiszáradásra - Emil Vasko/Plus 7 dni

Útlocsolás, ivókutak a városokban

Szencen az önkéntes tűzoltók segítik felfrissíteni a város utcáit. Martina Ostatníková a városi hivatal szóvivője közölte, hogy az önkéntes tűzoltók a városközponton áthaladó utakat, a város alkalmazottai pedig a zöldterületeket locsolják. Szencen ivókutak is vannak. „A nagy kánikulában lerövidítették az ügyfélfogadást a városi hivatalban” – tette hozzá Ostatníková, ez Galántán is érvényes, a városi hivatal internetes oldalán tájékoztatják a lakosokat az aktuális nyitvatartásról. Galántán és Dunaszerdahelyen is locsolják a fő útvonalakat. „Ha a hőmérséklet eléri a 33 fokot, elindul a locsolóautó, amely a város főbb útvonalain és a lakótelepeken felfrissíti az úttestet” – mondta Peter Paška Galánta polgármestere. Hervay György a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal műszaki és beruházási főosztályának vezetője elmondta, naponta mintegy hat kilométert tesznek meg a locsolóautók a városban. „A kultúrház előtti téren ivókút és párakapu is van, emellett a városi hivatalban is fogyaszthatnak hideg vizet az ügyfelek és a betérő látogatók” – közölte Hervay György.

Lehűlés miatt programváltozás

A nagy meleg kedvezett a szabadtéri programoknak, de hétvégére már lehűlést jósolnak a meteorológusok. Galántán emiatt elhalasztják a szombatra és vasárnapra tervezett, az Esterházy család történetét bemutató nagyszabású rendezvényt. Az eredeti dátum helyett egy hónappal később, szeptember 29-én és 30-án tartják meg a történelmi bemutatót a neogótikus kastélyban és annak udvarán.

A Svet Zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.