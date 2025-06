Harangot öntöttek és halászléfőző versenyt tartottak Bögellőn (FOTÓK)

Új testvértelepülés

A bögellői Rákóczi Szövetség és a Önkéntes Tűzoltó Szervezet Bögellő által szervezett és az önkormányzat által is támogatott idei halászléfőző versenyt már január óta szervezik, 21 csapat jelentkezet rá, ami az eddigi legmagasabb volt. Az iskola tágas, belső udvarán egymás mellett helyezték el a sátrakat már szombaton, kora reggel, majd az előkészületek következtek. A főzést délután 1 órakor kezdhették el és 5 órakor már tálalniuk kellett a kifogástalan ételeket. A verseny nyertese, az Albári Barátok Köre egyik titka az volt, hogy halászlevükbe tizenkét féle halat használt a halászlevébe. Az indulók közt volt négy magyarországi csapat is, köztük Tiszadorogma küldöttsége, Bögellő új testvértelepülése, akikkel csupán néhány héttel ezelőtt írták alá a testvértelepülési szerződést, Tiszadorogma szomszédos települése Tiszabábolna, valamint két lelkes budapesti csapat is.