Mutatjuk, hol és mikor zúdul le az özönvíz.
Hamarosan leszakad az ég – több járásban narancs riasztás lép életbe (TÉRKÉP)
Szerdától kiadós esőzések várhatók országszerte, csütörtökön is folytatódik a csapadékos időjárás, ezért első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).
A figyelmeztetés szerda délutántól csütörtök reggel 6 óráig lesz érvényben Nyugat- és Közép-Szlovákiában. Pozsony, Nagyszombat, Trencsén, Besztercebánya, Nyitra, Zsolna és Kassa megye egy részén másodfokú figyelmeztetés lesz. „Néhány helyen akár 50 milliméternyi eső eshet” – tette hozzá az intézet.
Csütörtökön keleten lesz több csapadék, emellett a hegyekben erős szél, helyenként akár 110-135 km/órás széllökések lehetnek. Emiatt a Turdossini (Tvrdošín), a Liptószentmiklósi, a Poprádi és a Breznóbányai (Brezno) járás területére adtak ki figyelmeztetést.
(TASR)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.