Régió

Hamarosan leszakad az ég – több járásban narancs riasztás lép életbe (TÉRKÉP)

esozes k
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Mutatjuk, hol és mikor zúdul le az özönvíz.

Szerdától kiadós esőzések várhatók országszerte, csütörtökön is folytatódik a csapadékos időjárás, ezért első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A figyelmeztetés szerda délutántól csütörtök reggel 6 óráig lesz érvényben Nyugat- és Közép-Szlovákiában. Pozsony, Nagyszombat, Trencsén, Besztercebánya, Nyitra, Zsolna és Kassa megye egy részén másodfokú figyelmeztetés lesz. „Néhány helyen akár 50 milliméternyi eső eshet” – tette hozzá az intézet.

Csütörtökön keleten lesz több csapadék, emellett a hegyekben erős szél, helyenként akár 110-135 km/órás széllökések lehetnek. Emiatt a Turdossini (Tvrdošín), a Liptószentmiklósi, a Poprádi és a Breznóbányai (Brezno) járás területére adtak ki figyelmeztetést.

Hamarosan leszakad az ég – több járásban narancs riasztás lép életbe (TÉRKÉP)
Kép: SHMÚ

Hamarosan leszakad az ég – több járásban narancs riasztás lép életbe (TÉRKÉP)

(TASR)

időjárás
időjárás-előrejelzés
árvíz
esőzés
riasztás
Hozzászólások

