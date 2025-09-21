Hamarosan kifogynak a patikák egy sokak számára fontos gyógyszerből (FOTÓ)

A Szlovák Gyógyszerellenőrző Hivatal (ŠÚKL) bejelentette, hogy az Imodium cps dur 2 mg (blis. PVC/Al) 1×12 kapszula változatának egy bizonyos gyártási sorozata 2025. szeptember közepétől nem lesz kapható. Nem vényköteles készítményről van szó, amelyet a JNTL Consumer Health (France) SAS gyárt, és a JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o. forgalmaz.

A hatóság közleménye szerint a forgalomból való kivonás időpontja igazodik a gyártó döntéséhez, de nem tudni pontosan, mikor áll vissza az ellátás. Az érintett gyógyszer sorozatszáma 49/0071/92-S, állami hatósági kódja 1279E.

A helyzet különösen azoknak okozhat gondot, akik rendszeresen szedik ezt a készítményt, és nincs tartalékuk belőle. A gyógyszer teljes hiánya esetén érdemes felkeresni a körzeti orvost, aki ajánlhat alternatív megoldást, illetve ellenőrizheti az egyéb, hasonló hatású készítmények elérhetőségét.