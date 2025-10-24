Hamarosan egy techno DJ-ként is működő katolikus pap mozgatja meg a fiatalokat Kassán

A rendezvényre a kassai főegyházmegye egyik nagyszabású ifjúsági programjának részeként kerítenek sort.

Azt lehet mondani, hogy Padre Guilherme neve ma már fogalomként ismert az elektronikus zenei világban. A korábban katonai lelkészként Afganisztánban és Koszovóban is szolgáló pap évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy Isten és a hit üzenetét a zene segítségével szeretné eljuttatni az emberekhez. Zenei szettjeiben a techno jól ismert, pulzáló ritmusait imádságok, pápai idézetek és vallásos gondolatok kísérik, amivel fiatalok százezreit szólítja meg. Fellépett már a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón és a riói Krisztus-szobor tövében is, a közösségi portálokon pedig több mint másfél millió követője van.

A kassai koncert célja nemcsak a szórakoztatás, hanem a közösségépítés is. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendezvény nyitott mindenki számára: vallásosok és nem hívők, fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálhatják benne a saját üzenetüket. A zene Kassán is egy eszköz lesz a kapcsolódásra, a hit és a kortárs kultúra találkozási pontjának kialakítására.

„Nagy örömmel hívok minden fiatalt Kassára, akik egyházunk élő reménységei. Alig várom, hogy együtt osztozhassunk az örömben, az elektronikus zenében, az imádságban és a hitben. Tegyük ezt az eseményt az áldás és az egység idejévé mindannyiunk számára. Nagyon várom a találkozást, és már most imádkozom értetek”

– szól a követőihez egyik legújabb videóüzenetében Guilherme.