Guilherme nagy tömeget mozgat meg, ez vélhetően Kassán sem lesz másképp (Fotók: FB/Padre Guilherme)
Hamarosan egy techno DJ-ként is működő katolikus pap mozgatja meg a fiatalokat Kassán
Az ország második legnagyobb városának főterén november 8-án egy rendkívüli esemény várja a közönséget: a világ legismertebb keresztény techno-DJ-je, a portugál Padre Guilherme (polgári nevén Guilherme Peixoto) ad ingyenes koncertet a Szent Erzsébet-székesegyház előtt.
A rendezvényre a kassai főegyházmegye egyik nagyszabású ifjúsági programjának részeként kerítenek sort.
Azt lehet mondani, hogy Padre Guilherme neve ma már fogalomként ismert az elektronikus zenei világban. A korábban katonai lelkészként Afganisztánban és Koszovóban is szolgáló pap évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy Isten és a hit üzenetét a zene segítségével szeretné eljuttatni az emberekhez. Zenei szettjeiben a techno jól ismert, pulzáló ritmusait imádságok, pápai idézetek és vallásos gondolatok kísérik, amivel fiatalok százezreit szólítja meg. Fellépett már a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón és a riói Krisztus-szobor tövében is, a közösségi portálokon pedig több mint másfél millió követője van.
A kassai koncert célja nemcsak a szórakoztatás, hanem a közösségépítés is. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendezvény nyitott mindenki számára: vallásosok és nem hívők, fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálhatják benne a saját üzenetüket. A zene Kassán is egy eszköz lesz a kapcsolódásra, a hit és a kortárs kultúra találkozási pontjának kialakítására.
„Nagy örömmel hívok minden fiatalt Kassára, akik egyházunk élő reménységei. Alig várom, hogy együtt osztozhassunk az örömben, az elektronikus zenében, az imádságban és a hitben. Tegyük ezt az eseményt az áldás és az egység idejévé mindannyiunk számára. Nagyon várom a találkozást, és már most imádkozom értetek”
– szól a követőihez egyik legújabb videóüzenetében Guilherme.
Zene és imádság
A program a Fő utcai dómban kezdődik november 8-án, délután öt órakor szentmisével folytatódik, majd a résztvevők dómtól nem messze vonulnak, ahol a tervek szerint a szlovák Godzone formáció koncertje következik. Ezt követően, este fél nyolc körül lép színpadra a székesegyház előtt Padre Guilherme, aki egy látványos és inspiráló zenei show-val zárja az estét.
A város központjában az esemény napján forgalomkorlátozásra is számítani kell. Az Erzsébet utca (Alžbetina ulica) délben lezárásra kerül, éjfélig sem parkolni, sem árut szállítani nem lehet majd az adott szakaszon. A szervezők szerint a rendezvény különlegessége abban rejlik, hogy a templom előtti tér most a modern zene és a spiritualitás közös terévé válik. Úgy vélik, hogy a hit nem csupán a templom falai között élhet, hanem ott is, ahol az emberek valóban találkoznak.
