Halott újszölöttet találtak egy mosógépben a fővárosban

A Markíza televízió információi szerint a csecsemő holttestére a Nobel utca egyik lakásában találtak rá. A mozdulatlan test egy mosogépben volt.

A Joj információi szerint az elhunyt gyermek egy kisfiú. A Markíza információik szerint hozzátette, hogy az éjszaka során egy nő érkezett az egyik kórházba, ahol már csak a méhlepényt hozta világra, ezért a rendőrök a lakhelyére mentek vizsgálódni. Ekkor találták meg a halott újszülöttet, a nőt őrizetbe vették.

A Joj szerint a rendőröket éjszaka 2 óra körül a kórház orvosai értesítették, akiket nem hagyott nyugodni az eset. A nő tagadja, hogy köze lenne az újszülött meggyilkolásához, az apa azt állítja, a terhességről sem tudott, a rendőrség őt is őrizetbe vette.

A rendőrség továbbra is a helyszínen van, a hírt frissítjük.