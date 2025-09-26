Régió

Halastóba hajtott egy elektromos autó, a sofőr sértetlenül megúszta

Halastóba hajtott egy elektromos autó, a sofőr sértetlenül megúszta
Rendőrségi felvétel
Az autóban csak a sofőr ült, aki ki tudott menekülni a süllyedő járműből. 

Szerdán este a rendőrséget Zsolna Brodnó városrészébe riasztották, miután egy elektromos jármű a közeli halastóba hajtott.

Az autóban csak a sofőr ült, aki ki tudott menekülni a süllyedő járműből. Nem sérült meg, a helyszínen elvégzett alkoholszonda pedig negatív eredményt mutatott.

A környezetvédelmi felügyelet munkatársai a tó vizét is ellenőrizték, de nem találtak szennyeződést. A járművet a tűzoltók emelték ki a vízből, elszállításáról a tulajdonos gondoskodott.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

