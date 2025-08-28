Régió

Halálra gázoltak egy motorost, a balesetért felelős sofőr egyszerűen továbbhajtott

Halálos motorbaleset Pozsonyban
Rendőrségi felvétel

Illusztráció

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Halálos közúti incidens történt, amely során egy ártatlan motorkerékpáros vesztette életét.

Tragikus kimenetelű közlekedési balesetre került sor szerdán kora este a Varannói (Vranov nad Topľou) járásban fekvő Csáklyó (Čaklov) település közelében.

A Joj értesülései szerint egy motoros frontálisan karambolozott egy személygépkocsival, majd utóbbi az ütközést követően lesodródott az úttestről. A helyszínre kihívott mentősök több mint fél órán át küzdöttek a motorkerékpárt vezető férfi életéért, sérülései azonban olyan súlyosnak bizonyultak, hogy már nem tudtak rajta segíteni.

Szemtanúk elmondása szerint a férfi azután vesztette el uralmát a motorkerékpárja felett, amikor egy másik gépkocsi felelőtlen módon kielőzte – ekkor összeért a két jármű, és a motoros szemből a már korábban említett autónak ütközött. A vétkes sofőr meg sem állt, egyszerűen továbbhajtott.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a háttérben meghúzódó okokat és körülményeket még vizsgálják.

baleset
közlekedési baleset
Csáklyó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?