Halálra gázoltak egy motorost, a balesetért felelős sofőr egyszerűen továbbhajtott

Tragikus kimenetelű közlekedési balesetre került sor szerdán kora este a Varannói (Vranov nad Topľou) járásban fekvő Csáklyó (Čaklov) település közelében.

A Joj értesülései szerint egy motoros frontálisan karambolozott egy személygépkocsival, majd utóbbi az ütközést követően lesodródott az úttestről. A helyszínre kihívott mentősök több mint fél órán át küzdöttek a motorkerékpárt vezető férfi életéért, sérülései azonban olyan súlyosnak bizonyultak, hogy már nem tudtak rajta segíteni.

Szemtanúk elmondása szerint a férfi azután vesztette el uralmát a motorkerékpárja felett, amikor egy másik gépkocsi felelőtlen módon kielőzte – ekkor összeért a két jármű, és a motoros szemből a már korábban említett autónak ütközött. A vétkes sofőr meg sem állt, egyszerűen továbbhajtott.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a háttérben meghúzódó okokat és körülményeket még vizsgálják.