Halálos tűzvész: elevenen égett el egy ember a saját lakásában

A Markíza riportja szerint 20.00 előtt pár perccel kigyulladt egy lakás a főrévi (Ružinov) Nevädzova utcában, az OC Retro bevásárlóközpont mellett. A környéken nem volt áram, mindenki próbált kimenekülni a panelházból.

A helyszínre 24 hivatásos és önkéntes tűzoltót riasztottak, a lángokat órákon át oltották.

Főrév polgármestere, Martin Chren elmondta, a tűz a kigyulladt 11. emeleti lakásból a szomszédos erkélyekre is átterjedt.

„A tüzet már eloltották, de a 12. és 14. emelet között több lakást is érintett. Sajnos egy ember életét vesztette. Őszinte részvétem szeretném kifejezni, és óriási köszönet azoknak, akik még most is a helyszínen dolgoznak” – tette hozzá.