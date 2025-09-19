Egy ember azonnal szörnyethalt, egy személy pedig az életéért küzd a kórházban.
Halálos baleset: autó és vonat ütközött egy vasúti átjáróban
Halálos kimenetelű közúti baleset történt Szereden egy vasúti átjárónál. Az autóban egy személy életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel vitték kórházba. Egy ember a helyszínen életét vesztette – tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség.
A vonatforgalom az érintett szakaszon jelenleg is szünetel. A balesethez vezető körülmények és okok tisztázásával kapcsolatban vizsgálatot indítottak.
„A rendőrök a tragikus közlekedési balesethez köthető helyszínelést végzik, eddig ismeretlen körülmények között ütközött össze egy gépkocsi és egy személyvonat. Amint lehetséges, újraindítjuk a forgalmat” – olvasható a közleményben.
A légi mentőszolgálat információi szerint az autó anyósülésén tartózkodó személy hunyt el, míg a gépkocsi volánjánál ülő 34 éves férfit az elsősegélynyújtást követően, mesterséges altatásban, válságos állapotban a nyitrai kórházba szállították.
