Az autó egy hídpilléreknek ütközött.
Halálos baleset a D2-esen, hetvenéves sofőr vesztette életét
Halálos közlekedési baleset történt a D2-es autópályán Pozsony felé vezető irányban, amelyben egy 70 éves sofőr életét vesztette – tájékoztatott Katarína Bartošová, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
A rendőrség tájékoztatása szerint az autó eddig ismeretlen okból letért az útról, majd egy hídpilléreknek ütközött. A baleset a 45,5. kilométernél, röviddel 15 óra előtt történt.
Az érintett útszakaszon torlódások alakultak ki. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy legyenek türelmesek, vezessenek fokozott óvatossággal.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.