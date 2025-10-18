Régió

Halálos baleset a D2-esen, hetvenéves sofőr vesztette életét

Rendőrségi felvétel
Az autó egy hídpilléreknek ütközött.

Halálos közlekedési baleset történt a D2-es autópályán Pozsony felé vezető irányban, amelyben egy 70 éves sofőr életét vesztette – tájékoztatott Katarína Bartošová, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A rendőrség tájékoztatása szerint az autó eddig ismeretlen okból letért az útról, majd egy hídpilléreknek ütközött. A baleset a 45,5. kilométernél, röviddel 15 óra előtt történt.

Az érintett útszakaszon torlódások alakultak ki. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy legyenek türelmesek, vezessenek fokozott óvatossággal.

D2-es autópálya
közlekedési baleset
