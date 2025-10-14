Régió

HAJMERESZTŐ: Második világháborús gránátot talált, az autójába tette, hazavitte

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A rendőrség figyelmeztetett, a régi, rozsdásnak tűnő lőszerek is működőképesek lehetnek, és komoly életveszélyt jelenthetnek.

A tűzszerészek megsemmisítettek egy második világháborús tüzérségi gránátot, amelyet egy 35 éves férfi talált Csépányfalva (Štefanov – Szenicei járás) község közelében.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a lövedéket szombaton találta, majd autójába tette és hazavitte, csak ezután értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy 75 milliméter átmérőjű német gyártmányú tüzérségi gránátról van szó.

„Mivel a további szállítása kockázatos lett volna, a szakemberek a lakott területektől biztonságos távolságban semmisítették meg a lőszert. A robbantás gond nélkül lezajlott” – közölte a rendőrség.

A hatóság egyúttal felhívta a lakosság figyelmét, hogy hasonló esetben a gyanús tárgyakat tilos megérinteni vagy elmozdítani, és azonnal értesíteni kell a rendőrséget. „A régi, rozsdásnak tűnő lőszerek is működőképesek lehetnek, és komoly életveszélyt jelenthetnek. Szakszerűtlen kezelésük akár robbanáshoz is vezethet” – figyelmeztettek.

