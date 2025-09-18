Gyorsvonat elé hajtott a traktor, a sofőrt mentőhelikopterrel szállították kórházba

Csütörtök délelőtt súlyos közlekedési baleset történt Garamkálna (Kalná nad Hronom) térségében, ahol egy traktor ütközött össze egy személyszállító vonattal.

A gyorsvonaton mintegy kétszáz utas tartózkodott, közülük senki nem sérült meg. A traktor 60 éves vezetője azonban súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A mozdonyvezető és a traktoros alkoholszondás vizsgálata egyaránt negatív eredményt mutatott. A vasúti forgalmat a baleset miatt az érintett szakaszon ideiglenesen leállították.

A rendőrség a körülményeket, a felelősség megállapítását és a baleset pontos okát vizsgálja.