A gyorsvonaton mintegy kétszáz utas tartózkodott.
Gyorsvonat elé hajtott a traktor, a sofőrt mentőhelikopterrel szállították kórházba
Csütörtök délelőtt súlyos közlekedési baleset történt Garamkálna (Kalná nad Hronom) térségében, ahol egy traktor ütközött össze egy személyszállító vonattal.
A gyorsvonaton mintegy kétszáz utas tartózkodott, közülük senki nem sérült meg. A traktor 60 éves vezetője azonban súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A mozdonyvezető és a traktoros alkoholszondás vizsgálata egyaránt negatív eredményt mutatott. A vasúti forgalmat a baleset miatt az érintett szakaszon ideiglenesen leállították.
A rendőrség a körülményeket, a felelősség megállapítását és a baleset pontos okát vizsgálja.
