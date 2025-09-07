Gyilkossági kísérlet Battyánban – 17 éves fiút késelt meg egy középkorú nő

A rendőrség közlése szerint a fiút közvetlenül a mellkasán, a tüdeje közelében érte a szúrás, miután szóváltásba keveredett az elkövetővel. Azonnal riasztották a mentőket és a rendőröket, akik pillanatok alatt megjelentek a helyszínen, és megkezdték a fiatal ellátását. A fiú súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, teljes felépülése legalább 42 napot fog igénybe venni – számolt be a Joj.

A támadó elmenekült a helyszínről, ám a rendőrök rövid időn belül elkapták. Az intézkedés során a nő alkoholos és kábítószeres befolyásoltság jeleit mutatta, de tesztet nem tudtak rajta elvégezni, állapota ugyanis ezt nem engedte meg. A fiatal leheletében 1,63 ezrelék véralkoholszintet mértek.

A rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával indított büntetőeljárást, az üggyel kriminológusok és nyomozók foglalkoznak. További részletekről az eset jellegéből adódóan egyelőre nem számoltak be.